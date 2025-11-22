天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華

【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐風城堡魅力，與天成逸旅–蝴蝶谷的森林秘境融合為一趟「雙湯假期」。旅客只要三天兩夜，就能一次收集黃金湯泉、森林湧泉、城堡度假與山林慢旅，成為近期最受關注的花蓮新行程。

圖說: 搶攻國內度假旅宿商機，由瑞穗天合國際觀光酒店攜手全新品牌的天成逸旅-蝴蝶谷，推出蝶谷城堡雙館聯賣專案住宿優惠，三天兩夜雙人同行平日二泊五食享優惠價15,999元起。圖/瑞穗天合國際觀光酒店提供

瑞穗天合一直是國旅人氣王，以歐式城堡外觀與繽紛度假村氛圍聞名。金色水樂園、室內滑水道、兒童戲水區、SPA 池到超跑俱樂部，讓大小旅客都玩到不想退房。飯店更連年獲得五星級評鑑肯定，在客房就能泡到瑞穗特有的黃金湯泉，無論晴雨都能享受放鬆儀式。搭配豐盛自助晚餐，度假感瞬間滿格。

而同屬花蓮瑞穗的「天成逸旅–蝴蝶谷」，則是截然不同的風景。隱身富源國家森林遊樂區，彷彿一座藏在山谷的祕密基地。這裡從山壁到步道都充滿自然生態氣息，春天有蝶影飛舞、夏天綠意沁涼、秋天楓紅漫山、冬天溫泉暖心。旅客入住時，可在房內直接享受湧泉溫泉風呂，推開窗就能看見滿室山林綠意。館內還有蝶語花境、奇岩秘境、SPA 水療與健身房等設施，一步一景，讓人真正「慢下來」。

圖說: 蝶谷城堡雙館聯賣專案住宿優惠，兩人同行三天兩夜享優惠價15,999元起，四天三夜享優惠價21,998元起，旅人可於瑞穗天合國際觀光酒店與天成逸旅-蝴蝶谷兩館中自由選擇入住順序，只須連續入住，即可展開夢幻旅程。圖/天成逸旅-蝴蝶谷提供

此次天成飯店集團推出的「蝶谷城堡雙館聯賣專案」，把兩種截然不同的度假魅力，一次打包。三天兩夜雙人一萬五九九九元起，四天三夜二一九九八元起，專案包含天合的住宿、早晚餐、水樂園設施，以及蝴蝶谷的客房、三餐、森林體驗與溫泉設備，還有專車接駁串起整段旅程。旅客可自由選擇先住城堡還是先走進森林，行程彈性又豐富。

蝴蝶谷也同步推出試營運限定「蝶谷森湯一泊三食」，雙人八八八八元起。餐點以在地食材與原住民風味為主，晚間還提供暖心消夜，入住者可免費暢遊富源國家森林遊樂區，在自然步道間感受山林的呼吸。從晨光灑落到星空降臨，旅程充滿療癒節奏。

圖說: 凡入住蝶谷城堡雙館聯賣專案住宿優惠，專案內容包括入住瑞穗天合國際觀光酒店體驗城堡舒適客房、豐美自助式晚餐與早餐，並徜徉黃金湯泉，再由飯店接駁車接送至天成逸旅-蝴蝶谷，開啟秋冬最具魅力的雙湯假期。圖/瑞穗天合國際觀光酒店提供

天成飯店集團表示，此次雙館串聯不僅為旅客創造嶄新的花蓮玩法，也希望帶動在地觀光，在秋冬溫泉旺季吸引更多遊客走進山海之間。預期雙館專案將成為第四季旅遊亮點，為花蓮帶來新一波旅宿熱潮。

從歐風城堡的華麗，到森林秘境的寧靜，天成飯店集團的雙湯路線成功打開「一次玩兩種花蓮」的新想像。無論是想帶孩子放電的親子家庭、追求氛圍的情侶，還是喜歡泡湯慢旅的樂齡族，都能在這趟旅程找到屬於自己的步調。在冷空氣逐漸靠近的季節，花蓮正悄悄成為台灣最迷人的冬季避風港。