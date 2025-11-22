天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華
【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐風城堡魅力，與天成逸旅–蝴蝶谷的森林秘境融合為一趟「雙湯假期」。旅客只要三天兩夜，就能一次收集黃金湯泉、森林湧泉、城堡度假與山林慢旅，成為近期最受關注的花蓮新行程。
瑞穗天合一直是國旅人氣王，以歐式城堡外觀與繽紛度假村氛圍聞名。金色水樂園、室內滑水道、兒童戲水區、SPA 池到超跑俱樂部，讓大小旅客都玩到不想退房。飯店更連年獲得五星級評鑑肯定，在客房就能泡到瑞穗特有的黃金湯泉，無論晴雨都能享受放鬆儀式。搭配豐盛自助晚餐，度假感瞬間滿格。
而同屬花蓮瑞穗的「天成逸旅–蝴蝶谷」，則是截然不同的風景。隱身富源國家森林遊樂區，彷彿一座藏在山谷的祕密基地。這裡從山壁到步道都充滿自然生態氣息，春天有蝶影飛舞、夏天綠意沁涼、秋天楓紅漫山、冬天溫泉暖心。旅客入住時，可在房內直接享受湧泉溫泉風呂，推開窗就能看見滿室山林綠意。館內還有蝶語花境、奇岩秘境、SPA 水療與健身房等設施，一步一景，讓人真正「慢下來」。
此次天成飯店集團推出的「蝶谷城堡雙館聯賣專案」，把兩種截然不同的度假魅力，一次打包。三天兩夜雙人一萬五九九九元起，四天三夜二一九九八元起，專案包含天合的住宿、早晚餐、水樂園設施，以及蝴蝶谷的客房、三餐、森林體驗與溫泉設備，還有專車接駁串起整段旅程。旅客可自由選擇先住城堡還是先走進森林，行程彈性又豐富。
蝴蝶谷也同步推出試營運限定「蝶谷森湯一泊三食」，雙人八八八八元起。餐點以在地食材與原住民風味為主，晚間還提供暖心消夜，入住者可免費暢遊富源國家森林遊樂區，在自然步道間感受山林的呼吸。從晨光灑落到星空降臨，旅程充滿療癒節奏。
天成飯店集團表示，此次雙館串聯不僅為旅客創造嶄新的花蓮玩法，也希望帶動在地觀光，在秋冬溫泉旺季吸引更多遊客走進山海之間。預期雙館專案將成為第四季旅遊亮點，為花蓮帶來新一波旅宿熱潮。
從歐風城堡的華麗，到森林秘境的寧靜，天成飯店集團的雙湯路線成功打開「一次玩兩種花蓮」的新想像。無論是想帶孩子放電的親子家庭、追求氛圍的情侶，還是喜歡泡湯慢旅的樂齡族，都能在這趟旅程找到屬於自己的步調。在冷空氣逐漸靠近的季節，花蓮正悄悄成為台灣最迷人的冬季避風港。
其他人也在看
德首份「太空安全戰略」 加速發展攻防能量
記者潘紀加／綜合報導 德國19日發布首份《太空安全戰略》，揭示10項核心發展目標，將推動3項具體策略，並與區域盟邦合作，建立攻擊與防衛能量，有效提升歐洲的太空青年日報 ・ 9 小時前
北市罰單申訴率連2年飆高 汪志冰：執法品質粗糙
臺北市交通違規罰單申訴件數已連續兩年高於平均值約1.2倍，且撤單率逐年攀升近20%，對此，臺北市議員汪志冰質疑市府執法品質粗糙，尤其今年「未減速慢行禮讓行人」的申訴率異軍突起奪冠，且撤單率高達近3成，顯示用路人與執法單位對「停、讓」的認定存在巨大落差。警政時報 ・ 8 小時前
中信盃黑豹旗》前誠泰捕手之子！ 許冠宇舅公是旅日名將郭源治
中信盃黑豹旗今天上演稻江商職跟大溪高中之戰，稻江4棒捕手許冠宇，他的父親是前職棒誠泰Cobras捕手許志豪，舅公是旅日名將郭源治，許冠宇明年高中畢業計劃先讀大學磨練，未來再挑戰中職，他說，「我的目標是超越爸爸。」TSNA ・ 18 小時前
月世界垃圾山操盤手 環工碩士里長知法犯法遭羈押
南部中心／綜合報導高雄月世界沿線，遭到民眾發現，被不法歹徒惡意傾倒家庭廢棄物，檢警經過連日追查，揪出幕後藏鏡人，竟然是一名岡山區五任資深里長李有財，檢方發現，他透過環保公司合法承攬台南的垃圾清運業務，卻運到燕巢暫置後，非法在月世界傾倒，訊後李有財父子等四人都遭到羈押禁見。民視 ・ 15 小時前
宜蘭冬遊趣 消費集點抽豪禮
為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光工廠，交通部觀光署東北角管理處結合宜蘭觀光工廠、旅宿業者，從即日起到12月31日止推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO 消費集點豪禮等你抽」，有Apple iPhone 17、飯店住宿券等獎項，邀請遊客來一趟冬季限定的宜蘭集點之旅。中時新聞網 ・ 5 小時前
花蓮溫泉季帶你輕鬆走
冬天的花蓮，是湯煙裊裊、山林相伴的好地方。今年「二○二五花蓮溫泉季」，花蓮縣政府以最貼心的方式邀請旅客輕鬆啟程：不用開車、不必找路，就能盡情享受泡湯、美食與冬日美景。本次太平洋溫泉季推出「週末免費接駁車」與「花蓮溫泉專車」兩大服務，旅客可選擇搭乘接駁車自行安排行程（見圖），或直接預約溫泉專車一日遊、二日遊行程，輕鬆開啟一段暖心的冬季旅程。免費接駁車服務將於太平洋溫泉季活動期間行駛，自一一四年十一月二十二日至十二月二十一日止，每週六、日運行，共十天。旅客可於瑞穗車站直接搭乘，沿途停靠元湯溫泉、虎爺溫泉、瑞穗溫泉公園、瑞穗天合國際觀光酒店、瑞穗牧場、鎮民廣場、玉里火車站，最終抵達安通溫泉區。每日安排六班次往返，服務時段自下午1點起一路運行至夜間九點二十分，無論是安排白天暖湯或 ...台灣新生報 ・ 1 天前
全國南區社區環教成果展 翁章梁拍賣再生家具 (圖)
嘉義縣政府22日舉行「全國南區社區環境教育培力暨環保小學堂成果展」，現場並進行再生家具競標，由縣長翁章梁（圖）擔任拍賣官。中央社 ・ 15 小時前
第十一屆喜瑞爾盃國小桌球邀請賽熱力登場
2025 年喜瑞爾盃國小桌球邀請賽於11月22日在梧棲國中如火如荼展開！今年的賽事由福壽實業股份有限公司與台中市教育局再度攜手舉辦，從規畫到執行延續了「推動基層教育、落實永續行動」的精神，吸引來自全台各地的小選手參賽。多位地方民意代表、教育單位及學校代表親臨會場，與滿場的選手與家長一同見證充滿熱血的競技時刻。多年不間斷投入福壽以永續精神推動體育教育扎根自創辦以來，喜瑞爾盃桌球賽始終秉持「讓每位孩子都能安心運動、自由成長」的理念。如今已邁入第十一屆，福壽實業每年斥資數十萬元籌組比賽、更新器材、完善場地配置，以實質的投入強化賽事品質，確保所有參賽的小選手都能在公平、安全的環境中競技。多年來的穩定支持，讓喜瑞爾盃桌球賽從地方比賽逐步擴展成深具代表性的公益賽事，成功拉近城市與偏鄉的資源差距，也讓更多熱愛運動的孩子獲得展現自我的舞台。福壽相信，透過企業持續性的投入，能讓體育教育在基層真正扎根，並在孩子心中種下自信、健康與勇敢追夢的力量。以體育縮短資源差距穩定投入支持孩子勇敢追夢福壽實業長期關注兒童健康與基層教育問題，相信「運動是建立自信與韌性的最佳途徑」。透過公益體育賽事，讓不同縣市、不同資源背台灣好新聞 ・ 15 小時前
隨機攻擊慣犯！ 才剛出獄4天 持毒又亮棍打路人
隨機攻擊慣犯！ 才剛出獄4天 持毒又亮棍打路人EBC東森新聞 ・ 12 小時前
台股今年僅漲14.76％ 亞洲墊底僅排第七名
空頭大軍來襲，台股表現失色！根據投顧機構統計，今年以來截至11月21日為止，台股僅上漲14.76%，表現差強人意，輸給韓國、越南、香港、日本、印尼及新加坡等6大亞洲市場。本周（11/17-11/21）外資卯起來大砍台股，短短單周就狂賣台股1453.21億元。自由時報 ・ 1 天前
台中勤美草悟聖誕村啟動 浪漫雪景吸引民眾
2025「勤美草悟聖誕村」於今（21日）傍晚正式開村，現場在點燈瞬間飄下大批銀白泡泡，宛如細雪紛飛，讓民眾一秒置身冬季雪國。許多家長帶著孩子在聖誕樹前歡呼奔跑，孩子們伸手捕捉「白雪」的畫面，在燈光照映下顯得格外夢幻，也讓整個草悟道瀰漫著溫馨的節慶氣息。周邊街廓也同步亮起試點燈，提前替街區披上浪漫雪白自由時報 ・ 1 天前
邊吃辦桌邊看戲！屏東勝利星村《星村有喜事》舞台劇 連兩晚人潮爆棚
屏東縣政府連續多年在勝利星村推出沉浸式眷村舞台劇，今年的《星村有喜事》昨（21）日、今（22）日連續兩晚熱鬧「辦桌」，觀眾化身喜宴賓客，共同參與這場「村長嫁女兒」的大事，在笑聲與感動交織的情境中，體驗眷村的人情溫度與生活記憶。全新升級版《星村有喜事》由王偉忠監製，演員卡司包含岑永康、周定緯、羅美玲、自由時報 ・ 13 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
走入白石湖 遇見秋天最幸福的山城風景
天氣逐漸轉涼、微風徐徐，正是踏青好時節！臺北市大地工程處邀請大家走進內湖白石湖社區，展開一場秋季限定的幸福小旅行。不僅能眺望山林與城市景色，沿途還能欣賞全新的白石湖吊橋、古錐埤、同心池、夫妻樹、許願步道與碧山巖等景點，更不用說還有著許多果園位於社區中，每一步都充滿故事與驚喜。這個秋天，就讓白石湖的微風和山景療癒你的心，享受屬於臺北的山城慢旅吧！大地工程處表示，白石湖社區被群山環繞，景緻優美，農村風貌純樸宜人，豐富的風景元素突顯出這裡的獨特性。首先介紹臺北第一座大跨距吊橋-「白石湖吊橋」，以以龍骨造型聞名，自99年啟用以來，白石湖吊橋已成為社區的地標與人氣打卡點，更是串聯周邊農村與步道景點的重要存在! 跨過吊橋後，白石湖的美好才正要開始。古錐埤是當地居民齊心開鑿的蓄水池，象徵著社區的團結與記憶；浪漫的同心池以雙心造型與季節花海相映成趣，每一季都可拍出不同風景；遠方的夫妻樹則相互依偎，守護著這片幸福土地。當然別錯過「許願步道」入口處那棵被稱為「許願樹」的巨大烏心石老樹，在這裡輕聲許願，彷彿讓老樹見證，讓山風帶著飛翔而實現。沿途伴隨蟲鳴鳥語、花草香氣，讓人不知不覺放慢腳步、深呼吸，感受白石湖台灣好新聞 ・ 2 小時前
假期估8200萬人出行 大堵車警示日回歸
隨著假日旅遊高峰的到來，由市交通局(DOT)制定的「大堵車警示日」(Gridlock Alert Day)亦同樣回歸，1...世界日報World Journal ・ 19 小時前
爐子忘關火外出 廚房冒濃煙午仔魚燒到「臭火搭」！
近來忘關爐火引發火警層出不窮，彰化市茄苳路一處三合院民宅今天（22日）中午突然冒出濃煙，鄰居發現後向消防局通報，消防人員與警方趕抵現場，卻不見住戶，所幸門未鎖進屋內查看，竟是廚房正在煎午仔魚冒出濃煙，研判住戶烹煮午餐時忘記關火就外出，消防員火速端起鍋具放置屋外地面，並進行通風疏散濃煙，所幸未釀重大災自由時報 ・ 20 小時前
犯越多判越輕?測試手24案執行刑僅2年11月 減刑近23年被二審打臉
來自越南的逃逸移工阮男，今年2月加入詐團，擔任「提款卡測試手」，在住處用電腦測試提款卡是否為警示帳戶及是否尚有餘額，再轉交集團成員提領贓款，製造金流斷點，犯下24案，一審共計判宣告刑25年10月，定執行刑卻僅2年11月，檢方上訴，二審認為所減刑度達22年11月，無遏止犯罪之效，且違背國人對法律的期待自由時報 ・ 11 小時前
羽球》周天成遺憾錯過三個賽末點！ 遭逆轉無緣澳洲賽決賽門票
世界第6的「小天」周天成，今在超級500系列澳洲羽球公開賽男單4強再度經歷三局激戰，第2局手握3個賽末點卻沒能收下，最終以 21：17、22：24、16：21 被世界第14的印度好手森（Lakshya Sen）逆轉，無緣本季第4張決賽門票。TSNA ・ 19 小時前
「宣揚統一中配」何鷹鷺國民黨中常委身分暫時保住了 中常會將處分退回
即時中心／徐子為報導具中配身分的國民黨中常會何鷹鷺，因穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並公開主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭國民黨中央考紀會全員通過停職處分，後經申訴，中常會通過該處分案退回考紀會再行審議。民視 ・ 18 小時前
周子瑜睽違10年回家開唱！黃安突自白「不說他人是非」：閉嘴就行了
南韓女團Twice今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這也是身為台南女兒的周子瑜回到故鄉台灣演出，睽違10年「夢想成真」讓粉絲們紛紛替子瑜感到感動又驕傲。而普遍認為是事件始作俑者的藝人黃安今（22）日也在微博發文感嘆這幾年的變化，表示自己已經「不說他人是非」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前