全國南區社區環教成果展 翁章梁拍賣再生家具 (圖)
嘉義縣政府22日舉行「全國南區社區環境教育培力暨環保小學堂成果展」，現場並進行再生家具競標，由縣長翁章梁（圖）擔任拍賣官。（嘉義縣政府提供）
中央社記者黃國芳傳真 114年11月22日
