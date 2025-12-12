雲林跨年震撼回歸！HIGHLIGHT獨家壓軸引爆全台 11組頂級卡司點亮2026第一夜

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府宣布跨年晚會睽違12年強勢回歸，最大亮點由南韓超人氣男團 HIGHLIGHT 獨家壓軸演出震撼揭曉，勢必吸引全台粉絲湧入雲林倒數迎新。跨年晚會將於12月31日在雲林縣立田徑場舉行，匯聚11組頂尖卡司、半環場煙火秀與完整交通規劃，打造跨年夜全台最具亮度、最具吸引力的盛典。

張麗善親揭HIGHLIGHT壓軸登台，雲林跨年點亮全台。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府今（12）日舉行跨年晚會宣傳記者會，張麗善縣長親自公布跨年夜的「最強彩蛋」──韓國男團 HIGHLIGHT 將全員來台，並選擇在雲林獨家獻上年度唯一跨年演出。HIGHLIGHT由尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲組成，被譽為「偶像教科書」級男團，在亞洲巡迴與北流專場皆締造爆滿紀錄。此次再次以滿分狀態回應台灣粉絲，並以雲林跨年作為年末最亮眼舞台，象徵雙方之間的珍貴承諾與信任。

廣告 廣告

張麗善縣長表示，今年跨年主題「Light up Yunlin 電光跨年 點亮未來」象徵雲林邁向永續、數位與創新的願景。HIGHLIGHT 的團名也與主題不謀而合，象徵「最明亮、最被看見」的力量。她強調，跨年不只是表演，而是一次集結文化能量、凝聚地方情感的盛典，期盼透過跨年晚會點亮雲林，讓全台看見縣市發展新動能，迎接更美好的2026。

雲林縣政府宣布，跨年晚會睽違12年再度強勢回歸，掀起全台期待。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處長陳璧君指出，今年跨年晚會以「免門票最高規格」為亮點，邀請 羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組 等重量級表演者輪番登場，全場演出時間長達四小時以上，火力全開不間斷。

晚會將於晚間6時起於雲林縣府臉書、YouTube及八大電視YouTube直播，並由八大綜合台CH28於晚間8時起全台獨家轉播，讓全國民眾無論身在何處皆能同步感受雲林跨年熱度。跨年晚會地點選在鄰近高鐵雲林站的縣立田徑場，步行僅需10分鐘即可抵達，交通便利度全台名列前茅。會場周邊規劃千席停車格，從下午4時起開放入場並同步實施交通管制，禁止路邊停車，讓人潮與車流順暢有序。

今天上午在縣府親民空間舉行跨年記者會，金曲才女舞思愛獻唱，韓團準備驚喜彩蛋。(記者廖承恩翻攝)

壓軸倒數瞬間，縣府更將施放震撼的「半環場弧形煙火秀」，將雲林夜空化為巨型光之舞台，打造跨年夜最壯觀的視覺高潮。

縣府推出三大「白天遊雲林、晚上看晚會」的主題遊程：

● 雲中朝聖大道：搭配年底「糖都嘉年華」，規劃糖廠秘境走讀、故事導覽與甜品體驗。

● 雲東森呼吸：以草嶺、石壁及五元二角步道為主軸，享受山林療癒與地方美食。

● 雲西幸福公路：串連北港朝天宮、拱範宮祈福路線，打造跨年最具儀式感的旅程。

冬季限定景點如虎尾青埔、富士春與林內九芎村落羽松已進入最美時刻；觀光工廠如興隆毛巾、丸莊醬油、福祿壽酒廠也祭出新春優惠，吸引遊客規劃跨年連假行程。跨年後別急著離開！元旦健走帶著活力迎向新年跨年夜狂歡後，縣府於1月1日清晨將舉辦「元旦升旗典禮暨健走活動」，邀請民眾迎接第一道晨光，以健康、祈福與喜悅展開2026。