震撼！11月新生兒竟不到8千人 醫：修法、撒幣無法解決困境

內政部公布最新統計，今年11月新生兒僅7946人，對比去年同期的1萬2557人，年減率超過36%。為了拯救少子化問題，衛福部成立「兒少及家庭支持署」，希望擴大兒少支持系統，也進一步擴大「人工生殖法」適用對象，含括單身女、女女同婚。不過，中華民國生育醫學會理事長張帆表示，若想真正改善少子化問題，光放寬資格遠遠不夠，政府必須端出更完整的托育與福利制度，才能讓民眾敢生、願意生。

內政部公布最新統計，今年11月新生兒僅7946人，對比去年同期的1萬2557人，年減率超過36%。 （圖／Photo AC）

今年1至11月全台出生人數僅9萬8785人，11月新生兒僅7946人，比10月的9458人再減少1512人，較去年同期大減36.72%。我國自2021年2月起死亡人數便已超過出生人數，人口持續負成長。相較台灣出生人口數最高峰的民國52年有42萬多人，去年已跌落至13萬4856人，今年更預估無法突破12號，人口老年化趨勢非常明顯。

張帆指出，單身女性要生孩子的前提是要能撫養得起。台灣目前的福利制度仍不算完整，托嬰費用、教育成本、父母照顧壓力都是真實負擔。他直言，若國家能承擔幼兒到高中階段的教育與養育費，大家自然不會那麼害怕生小孩，而不是只針對人工生殖端推出補助。

衛福部擴大試管嬰兒補助，也希望多刺激低迷的生育率。（圖／資料照）

PTT八卦板上有網友表示，今年至11月的出生人數為9萬8785人，就算12月有一萬名嬰兒出生，今年的總出生人口仍將低於11萬人。從去年出生人數13萬多，一年後跌到不到11萬人，一年直接減少2萬個新生兒。網友們直呼「讓人細思極恐，是不是有點嚴重？」、「5年後直接歸零？」、「留島不留人？！」、「6年後沒有小孩？」

談及生育意願下降，張帆表示，台灣年輕世代普遍對生育抱持猶豫，不只因為經濟壓力，也與職涯、生活方式、價值觀轉變有關。但另一面，一樣存在40多歲仍努力求子的女性，顯示生育需求非常多元，不該被單一價值框住。

張帆強調，真正能穩定生育率的關鍵有兩項，其一是建立長期且完整的托育、教育與福利制度，其二是提升家庭組成與育兒的幸福感，而不是讓政策淪為口號。他也坦言，這些屬於整體社會政策，不是醫界可以單獨解決，但醫界仍期待政府能看見問題核心，讓人工生殖不只是一項醫療選項，而是能真正落實保障子女與家長權益、提升生育意願的配套工程。

