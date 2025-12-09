《風暴思維》的危機管理 黃兆璽認為「善意」應作為第一道防線

【民眾網諸葛志一台中報導】一句話可以成為武器，也能成為信仰；危機可以被製造，也能被轉化為重生的起點。出版《風暴思維》的作者黃兆璽指出，當代世界已然走進一個「危機被設計、衝突被放大、情緒被演算法操控」的時代。他以川普與甘迺迪為對比，強調唯有為社會搭建「善意框架」，透過相互溝通、彼此理解，人們才不會在衝突中迷失方向。

在演算法主宰注意力的年代，「青年永續領導力發展協會」舉辦「危機管理專題演講」，特別邀請東海大學管理學院 EMBA 助理教授、公共事務暨校友服務處處長黃兆璽，以「策略傳播的全面影響」為題進行專題演講。

黃兆璽曾任聯合報記者與主管，也擔任過國立臺灣師範大學執行長、東海大學公關室主任，目前任教於東海 EMBA，並擔任公共事務暨校友服務處處長，擁有北京大學博士學位，亦曾赴西北大學整合行銷傳播研究中心向整合行銷大師舒爾茨教授學習行銷傳播。著有《創意傳播管理》、《風暴思維》等專書，並曾以新聞報導榮獲「永續新聞獎」首獎，在東海大學期間亦以「東大溪」專題再次獲得永續新聞獎肯定。

黃兆璽指出，在這個充滿對立、撕裂與「試圖製造危機以擴增權力」的年代，「善意」的重要性遠超過任何時代。善意不是天真，而是一種高度自覺的選擇；不是逃避衝突，而是在衝突之中仍願意為對方保留理解、為制度保留信任。他強調，危機發生時，心態的高度往往決定事件的走向；當仇恨成為流量、當恐懼成為動員工具，人們最容易失去的，不只是理性，而是彼此。而「善意框架」，正是抵抗極端化、情緒政治與仇恨循環的最後防線。

在《風暴思維》一書的核心論述中，黃兆璽進一步指出，當代的危機已不再只是偶發事故，而是一種可被設計、操控，甚至反覆生產的權力機制。他以川普為例說明，當政治人物持續透過高度衝突、簡化敵我與極端敘事來主導議題節奏，危機本身便成為權力擴張的燃料；在演算法與社群平台的放大效應下，情緒的傳播速度遠快於事實，社會也因此更容易陷入對立與撕裂。

相對於以恐懼與對立動員群眾的路徑，黃兆璽也提到甘迺迪當年以一句話召喚公共責任，成功扭轉世代的集體想像。他強調，一句話可以撕裂世界，也可以照亮時代；真正高層次的影響力，不是操控群眾的情緒，而是喚醒人們對彼此、對國家、對未來的共同責任。

黃兆璽更指出，從傳統媒體時代擔任記者，到演算法時代從事公關與危機處理工作，他深刻體會策略傳播的本質已然轉變。策略傳播的影響力，早已不只是行銷、公關或媒體操作的技術問題，而是一套橫跨組織治理、企業決策、公共信任與社會價值的整合工程。當演算法放大極端、速度壓倒深度、立場凌駕事實，若領導者只追逐短期聲量，最終將反噬自身；唯有回到價值、責任與長期信任，影響力才不會成為危險的權力工具，而能成為穩定社會、凝聚共識的正向力量。

「青年永續領導力發展協會」理事長周學鏵表示，無論大學或企業，都必須走在永續發展的正確道路上。舉辦本次演講，正是希望在風暴成為常態的年代，為世代與組織注入更具深度的風險思維、善意視角與公共意識，讓影響力不再只是曝光與聲量，而是回到價值引導與責任承擔。

禾康消防總經理陳淞屏也認同黃兆璽所提出的觀點，態度決定危機的走向，唯有持續深化策略傳播、危機治理與善意框架的理解，才能用智慧控制風險與危機的變化。