《風暴思維》的危機管理 黃兆璽認為「善意」應作為第一道防線
【民眾網諸葛志一台中報導】一句話可以成為武器，也能成為信仰；危機可以被製造，也能被轉化為重生的起點。出版《風暴思維》的作者黃兆璽指出，當代世界已然走進一個「危機被設計、衝突被放大、情緒被演算法操控」的時代。他以川普與甘迺迪為對比，強調唯有為社會搭建「善意框架」，透過相互溝通、彼此理解，人們才不會在衝突中迷失方向。
在演算法主宰注意力的年代，「青年永續領導力發展協會」舉辦「危機管理專題演講」，特別邀請東海大學管理學院 EMBA 助理教授、公共事務暨校友服務處處長黃兆璽，以「策略傳播的全面影響」為題進行專題演講。
黃兆璽曾任聯合報記者與主管，也擔任過國立臺灣師範大學執行長、東海大學公關室主任，目前任教於東海 EMBA，並擔任公共事務暨校友服務處處長，擁有北京大學博士學位，亦曾赴西北大學整合行銷傳播研究中心向整合行銷大師舒爾茨教授學習行銷傳播。著有《創意傳播管理》、《風暴思維》等專書，並曾以新聞報導榮獲「永續新聞獎」首獎，在東海大學期間亦以「東大溪」專題再次獲得永續新聞獎肯定。
黃兆璽指出，在這個充滿對立、撕裂與「試圖製造危機以擴增權力」的年代，「善意」的重要性遠超過任何時代。善意不是天真，而是一種高度自覺的選擇；不是逃避衝突，而是在衝突之中仍願意為對方保留理解、為制度保留信任。他強調，危機發生時，心態的高度往往決定事件的走向；當仇恨成為流量、當恐懼成為動員工具，人們最容易失去的，不只是理性，而是彼此。而「善意框架」，正是抵抗極端化、情緒政治與仇恨循環的最後防線。
在《風暴思維》一書的核心論述中，黃兆璽進一步指出，當代的危機已不再只是偶發事故，而是一種可被設計、操控，甚至反覆生產的權力機制。他以川普為例說明，當政治人物持續透過高度衝突、簡化敵我與極端敘事來主導議題節奏，危機本身便成為權力擴張的燃料；在演算法與社群平台的放大效應下，情緒的傳播速度遠快於事實，社會也因此更容易陷入對立與撕裂。
相對於以恐懼與對立動員群眾的路徑，黃兆璽也提到甘迺迪當年以一句話召喚公共責任，成功扭轉世代的集體想像。他強調，一句話可以撕裂世界，也可以照亮時代；真正高層次的影響力，不是操控群眾的情緒，而是喚醒人們對彼此、對國家、對未來的共同責任。
黃兆璽更指出，從傳統媒體時代擔任記者，到演算法時代從事公關與危機處理工作，他深刻體會策略傳播的本質已然轉變。策略傳播的影響力，早已不只是行銷、公關或媒體操作的技術問題，而是一套橫跨組織治理、企業決策、公共信任與社會價值的整合工程。當演算法放大極端、速度壓倒深度、立場凌駕事實，若領導者只追逐短期聲量，最終將反噬自身；唯有回到價值、責任與長期信任，影響力才不會成為危險的權力工具，而能成為穩定社會、凝聚共識的正向力量。
「青年永續領導力發展協會」理事長周學鏵表示，無論大學或企業，都必須走在永續發展的正確道路上。舉辦本次演講，正是希望在風暴成為常態的年代，為世代與組織注入更具深度的風險思維、善意視角與公共意識，讓影響力不再只是曝光與聲量，而是回到價值引導與責任承擔。
禾康消防總經理陳淞屏也認同黃兆璽所提出的觀點，態度決定危機的走向，唯有持續深化策略傳播、危機治理與善意框架的理解，才能用智慧控制風險與危機的變化。
其他人也在看
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 14
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 50
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 32
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 9
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 25
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 210
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 123
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 504
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 85
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 193
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 18 小時前 ・ 3
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 21 小時前 ・ 5
MLB》大谷翔平行善不欲人知 教頭透露幫隊友母親出醫藥費
洛杉磯道奇球星大谷翔平近期正式成立自己的基金會從事公益活動，但在此之前他行善就不遺餘力，除了像洛杉磯野火捐款賑災這類公開資訊之外，還有許多默默行善不為人知的故事。TSNA ・ 4 小時前 ・ 19
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 11
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 15
中職／「我要全部！」傳網羅王維中和江少慶組左右護法 富邦悍將回應了
從自由球員市場簽下捕手林岱安、不續約名單中網羅外野手林書逸還不夠？據傳，富邦悍將還想補強遭味全龍放在60人名單外的「龍王」王維中，如果成真，他將和江少慶組成前旅美投手「左右護法」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2