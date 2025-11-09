鳳凰最快這時登陸「今午雨勢再升級」！風雨最強時刻曝 全台有感

生活中心／黃依婷報導

鳳凰預估將在週三晚上由嘉南交界登陸，預計可以維持輕颱等級。（圖／翻攝自觀氣象看天氣）

今（10）日除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大臺北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率。對此，氣象粉專也示警，午後雨勢將會加劇。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文，氣象署9日晚間公布的路徑來看，鳳凰會在9日晚間8時登陸菲律賓，預計週一晨出海，在週三晚上由嘉南交界登陸，登陸強度預計可以維持輕度颱風等級，隨後在週二到週三白天穿過台灣，並轉化成溫帶氣旋，目前預計週一下半天有機會發布海警，週二發布陸警。

「觀氣象看天氣」表示，週一、二兩天，雖然北部還未在陸上警報範圍之內，但要留意颱風本身環流與東北風共伴，所產生的豪大雨勢，其中以週一午後到週二整天會最為明顯，二日累積雨量不排除會超過500毫米。

「觀氣象看天氣」提到，中南部地區，在週一晚上起，隨著鳳凰逐漸靠近，也會轉為有雨的天氣，其中較強雨帶一入時，也不排出會降下局部豪雨等級的降雨，週二、三則隨著鳳凰靠近陸地，登陸點附近的風雨也會明顯增強，此次颱風全台幾乎都會明顯有感，就算沒有雨勢，也容易出現7到9級的間歇強陣風，務必最好防颱準備。

