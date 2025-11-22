95％縣市推動教育AI 教育部中小學生成式AI學習應用手冊年底出爐

黃昆輝教授教育基金會22日舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量研討會」，首場議題研討：AI應用於中小學課程革新，董事長黃昆輝(左三)與教育部次長朱俊彰(右三)等講者合影。(記者廖振輝攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕AI時代來臨，黃昆輝教授教育基金會今(22)日舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量」政策研討會，基金會和台中教育大學校長郭伯臣、教授李政軒合作研究指出，約95％縣市已推動教育AI，其中約89％縣市認同有助於提升學習成效，95％縣市在學習扶助導入教育AI，94％認為有幫助。

教育部資科司長吳穎沺表示，去年9月導入因材網e度，使用e度的學生如和e度進行切合主題之對話，可發現有效對話愈多，成績進步愈多，學習落後學生用了因材網教學影片和e度的通過率最高，AI導入可增強學生學習動機，而教育部以舉辦工作坊等方式，強化中小學教師運用AI工具教學能力，去(2025)年8月已發布校長、教師、家長數位學習指引，今年底或明年一月將提出中小學的生成式AI學習應用手冊，他強調，如果用昨天的方法來教今天的學生，就是剝奪了他們的未來。

新北市教育局長張明文表示，善用AI不是採工具思維，而是採領導思維，工具不好用就不要用，但AI無法讓人不要用，採領導思維帶著同仁讓AI變好用，新北市今年提出AI行政減量手冊，以及給老師的教學手冊，未來重點是AI倫理和數位品德，「新北校園通」APP使用從3萬人增為85萬人，負責任的AI制度要從解決痛點開始，其他各國都還在摸索，台灣的機會和贏面都很大。

台中市豐原區翁子國小主任楊宗榮表示，在AI協助下，老師成為學習工具的設計者，有老師運用canvas生成互動遊戲，20分鐘建立表面積解題模型，模型還可展開旋轉，讓學生藉遊戲更有效學習表面積；老師上實驗課，過往有學生遇到困難時，老師常分身乏術，但使用因材網e度後，學生遇到困難時，就有小幫手協助，立即回應和解決需求，讓老師可聚焦在關鍵問題，不過AI變動太快，是否有系統性的教師專業發展規劃？AI賦能教學不易懂，是否有實際教學示例？學生差異大，AI如何協助特教生學習？教學現場的需求是希望能舉辦AI賦能教學法之教師增能(認證制)、提供AI賦能教學的實際應用案例(分領域)及發展AI在特教及學習扶助的應用策略(提供付費版AI)。

黃昆輝教授教育基金會22日舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量研討會」，議題研討：AI應用於中小學教學革新，董事長黃昆輝(左三)與國立暨南國際大學教育學院學士班榮譽講座教授李隆盛(右三)等講者合影。(記者廖振輝攝)

