校事會議預告修法 教育部長：未來匿名投訴將不受理
國中、小校園因濫訴問題讓老師不堪其擾，教育部昨天(21日)預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文。教育部部長鄭英耀今天(22日)表示，希望透過修法徹底解決當前濫訴困擾，讓校事會議機制更好，同時未來也將不再受理匿名檢舉。
教育部22日預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可邀請當事人、檢舉人或其他相關人員陳述意見，以利學校決定是否受理；也增加「輔佐人」機制，當事人接受訪談時由輔佐人到場，確保其權益。
教育部部長鄭英耀出席中華民國教育學術團體聯合年會木鐸獎頒獎，致詞與接受媒體聯訪時都表示，校事會議設置的初衷，是要讓不適任教師退出校園，多數教師仍對教育非常用心。教育部也觀察，一年多來被送入校事會議調查的教師，真正解聘者約2%，且6、7成案件都是不具名投訴，希望藉由本次修法，讓不具名、匿名檢舉等不再受理。民主法治社會中，教師不當行為可以依法檢舉，但不應躲在暗處無的放矢，否則將傷害校園民主。
鄭部長表示，修法是希望回歸教育專業，如部分教師可能只是班級經營上需改進，但不到解聘、不續聘樣態，因此研議無論是接獲家長、學生或社會投訴都將有一過濾機制，由校長、家長代表、教師代表，以及教育部人才庫公正人士針對投訴先過濾，事前分流，而非任何行為都被送入校事會議。
