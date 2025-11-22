教育部預告校事會議修法 部長：廢匿名檢舉

▲ 教育部長鄭英耀。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 教師團體不斷呼籲政府正視校事會議造成「校園濫訴」問題，教育部長鄭英耀日前承諾年底前將完成修法，而教育部昨（21）日正式預告修正相關辦法。鄭英耀表示，預計年底前公告修法，調整包含刪除匿名檢舉的例外規定，檢舉者不應躲在匿名背後無的放矢，否則對校園民主是一種傷害。

教育部昨預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文，希望改善校事會議帶來的解校園衝突。鄭英耀今出席教育學術團體聯合年會時受訪表示，修法是為讓不適任教師的處理變得更好、更精準；原先執行過程讓所有投訴都被送入校事會議，不僅讓學校負擔沉重，也造成家長團體與教師間的不信任。

鄭英耀說，希望透過修法，讓問題回到教育專業核心，學校本於教育專業跟輔導支持，落實親師生溝通合作的機制，透過落實巡堂、觀課與日常溝通，讓校內可以在平時就掌握班級經營狀況，建立順暢的教學支持系統。

再者，修法也要建立事前分流機制，並且刪除匿名檢舉的例外規定。鄭英耀表示，未來教師、家長或學生的投訴，都會先由校長、家長代表、教師代表及公正人士進行初步過濾。若屬一般班級經營問題，將回歸學校考核與輔導流程；只有涉及嚴重影響學生受教權、或可能構成不適任的行為，才會進入校事會議審查。

鄭英耀指出，根據過往經驗，真正被解聘的不適任教師約佔2%，但高達六、七成的案件卻是不具名投訴，因此造成校園的不確定與不信任。他強調，若有不當行為，本應勇於依法投訴，而不是躲在匿名背後無的放矢，否則對校園民主是一種傷害。

下周立法院要舉辦「解決教師荒—校事會議檢討及策進」公聽會。鄭英耀說，歡迎所有關心台灣教育的朋友對修法提出更完善的意見，教育部會綜合考量，預計最慢在年底前公布新版本；如果可以提前，會盡力讓修法進度更快完成。

