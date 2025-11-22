全教總怒轟：毀師滅校！教育部修法加速教師退場、踐踏尊嚴

「校事會議」制度上路以來，在校園內引起教師強烈不滿與焦慮，大批教師於今年教師節於教育部大門前集結，抗議表達訴求。（本報資料照）

教育部已於21日晚間提出「校事會議」制度修法預告，全國教師工會總聯合會今（22）日提出強烈批評，嚴厲譴責兩份草案是在「毀師滅校」，無助解決學校困境，「教育部不是在修法，而是在加速教師退場」，根本是對教師職業尊嚴的踐踏，且未來只會讓投訴案件無限「小案大辦」，甚至變本加厲，治絲益棼。

教育部已在行政院公報資訊網公告〈高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法〉部分條文、〈公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」〉第5條、第6條之1修正草案。

全教總直指，首先， 教育部竟在《解聘辦法》草案中，逾越授權讓檢舉案件須「援引《考核辦法》第6-1條」，進行長達2至3個月的直接派員調查、製作調查報告並報主管機關備查，與學校依據目前現行考核辦法，將平時考核獎懲結果報主管機關核定程序嚴重競合。草案將讓同一件情節輕微之投訴事件，被兩套程序同時綑綁，更加深學校困境，讓教師更茫然。

全教總也說，其次，教育部長鄭英耀於修法前，多次對外表示，修法重點是要解決大小案都進校事會議的濫訴問題，然而，草案增訂的決定受理與否機制，卻是由校長從校事會議5人中，找其中3人決定，實質效果與現行做法相同，根本是疊床架屋。如此取巧作為，讓鄭部長的承諾成為如同「烏龍踅桌」，令人遺憾。

全教總質問教育部，這次預告的《解聘辦法》草案，能夠避免無成本濫訴、透過輿論無限上綱，或任人網路公審的亂象嗎？從草案內容看不出教育部維護教師受正當程序保障的決心，更無提供無辜受牽累教師相對之補償機制。即使增訂溝通先行、匿名不受理等條文，實際上毫無阻卻濫訴行為的功用。

全教總怒轟，當社會關注教師荒問題，當基層教師受校事會議之亂所苦，這次修法仍無法阻止無成本檢舉、網路公審或輿論無限上綱，未來還能期待誰願意站上講台？教育部不是在修法，而是在加速教師退場！若教育部執意強行通過這兩部「毀師滅校」草案，當教師的最後一絲尊嚴都被踐踏，受害的絕對不是老師，而是每一個孩子的教育未來！

