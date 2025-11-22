教育部預告校事會議修法 匿名、無事證投訴不受理

小案大辦、濫訴不斷，教團頻呼籲正視「校事會議」衍生的問題。教育部21日正式預告相關修法，增訂親師生溝通預防機制，明定受理決定處理規範，刪除匿名檢舉例外規定。

部長鄭英耀22日，在台師大辦理的教育學術團體聯合年會前受訪重申，修法後不受理匿名檢舉，是希望回歸民主法制。

教育部長鄭英耀表示，「老師有不當，那我們應該勇於依法來檢舉投訴，但是不應該躲在這一個看不見的地方，去做無的放矢，我想這對民主教育、校園的民主也是一種傷害。」

廣告 廣告

鄭英耀指出，草案明訂校事會議要處理的只有「不適任教師」，也新增「輔佐人」，保障當事人訪談權益。

對預告修正版本，全教總認為，可減少部分濫訴，但解聘援用考核辦法，即使沒到解聘情況，仍有調查程序，小案大辦依舊。

全教總理事長侯俊良表示，「另外生出一個這個考核辦法，裡面的一個直接派人調查，而且那個調查，一樣是要2到3個月，不會去改變這個小案大辦的狀況，就顯示說他不相信學校嘛。」

國教盟支持肯定此次修法，卻也認為，實務狀況仍會遇到「一送就調查」的情況。

國教盟理事長王瀚陽表示，「將受理移到教育局處委任的小組去做處理，那這樣可以快速，那麼設計一個檢核表，就能檢核說小案大案的一個問題。」

國教盟主張，將是否受理移到地方局處委任的小組處理，其他制度不變，但全教總再發聲明，強烈譴責草案是在「毀師滅校」。由於立院教委會已排定24日公聽會，鄭英耀強調，會聽取各方意見並綜觀考量，在年底前公告修法完成。

更多公視新聞網報導

教團呼籲廢除校事會議 鄭英耀：檢討分流機制與流程

特教法十年一次大修法 教團籲應依特教生需求分類

