教育部預告校事會議修法 匿名、無事證投訴不受理
小案大辦、濫訴不斷，教團頻呼籲正視「校事會議」衍生的問題。教育部21日正式預告相關修法，增訂親師生溝通預防機制，明定受理決定處理規範，刪除匿名檢舉例外規定。
部長鄭英耀22日，在台師大辦理的教育學術團體聯合年會前受訪重申，修法後不受理匿名檢舉，是希望回歸民主法制。
教育部長鄭英耀表示，「老師有不當，那我們應該勇於依法來檢舉投訴，但是不應該躲在這一個看不見的地方，去做無的放矢，我想這對民主教育、校園的民主也是一種傷害。」
鄭英耀指出，草案明訂校事會議要處理的只有「不適任教師」，也新增「輔佐人」，保障當事人訪談權益。
對預告修正版本，全教總認為，可減少部分濫訴，但解聘援用考核辦法，即使沒到解聘情況，仍有調查程序，小案大辦依舊。
全教總理事長侯俊良表示，「另外生出一個這個考核辦法，裡面的一個直接派人調查，而且那個調查，一樣是要2到3個月，不會去改變這個小案大辦的狀況，就顯示說他不相信學校嘛。」
國教盟支持肯定此次修法，卻也認為，實務狀況仍會遇到「一送就調查」的情況。
國教盟理事長王瀚陽表示，「將受理移到教育局處委任的小組去做處理，那這樣可以快速，那麼設計一個檢核表，就能檢核說小案大案的一個問題。」
國教盟主張，將是否受理移到地方局處委任的小組處理，其他制度不變，但全教總再發聲明，強烈譴責草案是在「毀師滅校」。由於立院教委會已排定24日公聽會，鄭英耀強調，會聽取各方意見並綜觀考量，在年底前公告修法完成。
其他人也在看
校事會議修法 全教總憂疊床架屋難解濫訴問題
（中央社記者陳至中台北22日電）教育部於本月21日正式預告修正校事會議相關辦法，明定學校收到檢舉案件後的處理機制。但全國教師工會總聯合會擔心制度疊床架屋，恐無法解決校園濫訴問題。中央社 ・ 1 天前
教長承諾年底前完成「校事會議」修法 教部提前預告 增加輔佐人等機制
「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，老師們怨聲載道，更批評這起制度如同「東廠」，教育部長鄭英耀已於10月中承諾，年底前會修正相關規定。而教育部於今（21）日預告修法，當中包含增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人。中時新聞網 ・ 1 天前
全教總怒轟：毀師滅校！教育部修法加速教師退場、踐踏尊嚴
教育部已於21日晚間提出「校事會議」制度修法預告，全國教師工會總聯合會今（22）日提出強烈批評，嚴厲譴責兩份草案是在「毀師滅校」，無助解決學校困境，「教育部不是在修法，而是在加速教師退場」，根本是對教師職業尊嚴的踐踏，且未來只會讓投訴案件無限「小案大辦」，甚至變本加厲，治絲益棼。中時新聞網 ・ 23 小時前
教育部校事會議修法增「過濾機制」 全教總轟毀師滅校、踐踏尊嚴
校事會議制度引發濫訴爭議，教育部昨預告修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，增訂溝通先行、匿名不受理、受理決定處理規範等條文，對於受理與否，須由校長邀校事會議教師代表、家長代表及專業人員開會決定。全國教師工會總聯合會（全教總）今（11/22）表達強烈譴責，認為這兩份草案無助解決學校困境，而是對教師職業尊嚴的踐踏，未來只會讓投訴案件無限小案大辦，甚至變本加厲，治絲益棼。太報 ・ 21 小時前
2025教育學術與實務交流研討會 教育部長蒞臨鼓勵
由教育部指導、何嘉仁文教基金會主辦的「2025教育學術與實務交流研討會」，今年以「科學素養的基礎工程-豐富兒童的創意與想像」為主題，邀請長年投注於科學教育的教授，到研討會發表專題演講與研討，教育部部長國立教育廣播電台 ・ 22 小時前
校事會議濫訴將終結？鄭英耀：修法過濾機制 匿名投訴不受理
「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，引起老師們怨聲載道、批評不斷，教育部長鄭英耀履行年底前完成修法承諾，教育部已在21日發布修法預告，當中包含增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人等作法。鄭英耀於今（22）日受訪時強調，修法重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議只有處理不適任教師，且不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 23 小時前
新北民調／57.6％民眾「不欣賞」黃國昌！僅9.4％非常欣賞
2026年將迎來九合一大選，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。匯流新聞網今（21）日公布最新民調，黃國昌的欣賞度僅28.6％、57.6%表示不欣賞，不欣賞度為四人當中的第一名。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大陸民船「遠程拉練」 張競：慎思「影子海軍」背後玄機
11月20日路透社（Reuters）以”VISUAL INVESTIGATION—China’s shadow navy trains to take Taiwan“為題，報導今年7月與8月中下旬，大陸徵用民船「遠程拉練」並實施兩棲行政下卸之分析評論。對此，中華戰略學會資深研究員張競提出分析看法。中天新聞網 ・ 21 小時前
政院版財劃法付委有望？ 綠黨團曝：韓國瑜找兩藍委與財長協商
行政院會20日通過政院版《財政收支劃分法》修正草案，聲稱整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高，該版本能否如期交付立法院財政委員會審查，牽動朝野攻防。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（22）天透露，立法院長韓國瑜昨找藍委賴士葆、林思銘與財政部長莊翠雲、行政院秘書長張惇涵交換意見，行政院並承諾下周將試算數字給兩藍委。中時新聞網 ・ 1 天前
大讚張善政 前立委嘆：高雄市只剩政治亂秀
[NOWnews今日新聞]高雄月世界垃圾山事件引發全台關注。對此，前國民黨立委陳學聖今（22）日表示，桃園市在市長張善政的帶領下，於中央最近公布的「坡地金育獎」中，拿下直轄市第一名與四項大獎，反觀民進...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
教育部修法處理校事會議 民團仍有疑慮
[NOWnews今日新聞]教育部昨（21）預告修法處理校事會議爭議，包含有過濾機制、取消匿名檢舉等。然而，家長團體跟教師團體看法不同調，雖然都認同現在「小案大辦」的問題，但全教總批評是「毀師滅校」草案...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
新北統籌分配稅款六都增加最多 卓榮泰籲立院重新審視
《財劃法》爭議持續延燒，21日立法院會三讀通過國民黨提出《財劃法》第16之1條修正案。行政院長卓榮泰22日出席「台61線西濱快速公路平交路口改善計畫新北段」動土典禮時受訪指出，行政院版《財劃法》就是希望中央能協助各縣市均衡發展，新北市統籌分配稅款與一般性補助是六都中增加最多，希望立法院能重新審慎看待院版。中時新聞網 ・ 21 小時前
李有財搞臭月世界遭收押、除綠黨籍！從政歷史被起底
政治中心／楊佩怡報導高雄著名景點「月世界」，本來因自然景觀特殊，常能吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，導致該處竟堆置了數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。經調查後赫然發現主謀竟是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，父子兩人皆被聲押，最新消息指出，法院昨（21）日晚間召開羈押庭後，裁定將涉案4人收押禁見。民視 ・ 1 天前
日本福島食品解禁「時機點引熱議」 卓榮泰：依國際標準、科學為依據
2011年福島和災後，台灣便禁止福島5縣食品進口，近期台灣分階段鬆綁，食藥署昨（21）日公布，「日本食品回歸常態管理措施」，這意味著福島食品全面解，而在日中關係升溫之際，此舉也引起了熱議。對此，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時表示，中央依照國際標準與嚴謹的科學依據，這是政府對國人食品安全健康最高的標準，過去的案例也是如此。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
吳子嘉爆鄭文燦有意回鍋選桃園 本尊冷回一句打臉了！
民進黨布局2026縣市長選舉，桃園市長選戰會派誰更是備受矚目；媒體人吳子嘉昨（21日）在直播節目爆料稱，傳出前行政院副院長鄭文燦要回鍋參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈，引發議論；針對該消息，民進黨桃園市議員今（22日）透露，經直接向鄭求證，得到的回應是「我心如止水」。中時新聞網 ・ 23 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 8 小時前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前