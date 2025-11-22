李有財搞臭月世界遭收押、除綠黨籍！從政歷史被起底

政治中心／楊佩怡報導

高雄著名景點「月世界」，本來因自然景觀特殊，常能吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，導致該處竟堆置了數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。經調查後赫然發現主謀竟是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，父子兩人皆被聲押，最新消息指出，法院昨（21）日晚間召開羈押庭後，裁定將涉案4人收押禁見。





4連霸里長「月世界丟百噸垃圾」遭收押、除黨籍！李有財「藍→綠→無」從政歷史曝光

高雄月世界遭人丟棄大量廢棄物，橋頭地檢署偵辦發現背後主謀竟包括在地里長李有財。（圖／民視新聞資料照）

19日晚間環保局接獲岡山警分局燕巢分駐所通報，得知田寮區高41線道上，竟又發現大量非法廢棄物；並且，與先前遭堆置的燕巢垃圾山距離相近，環保局隨即破袋檢驗，也判斷同樣是來自台南的垃圾，故判斷應該就是與燕巢月世界同一犯罪集團所爲。隨後，高市府報請橋頭地檢署指揮偵辦。根據《三立新聞網》報導，經蒐證後，檢方於19日展開搜索，拘提、傳喚9名涉案人，另查扣2輛重型貨車、6台環保車、1輛賓士轎車；複訊後，依涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪祭出強制處分。沒想到遭聲押的其中2名涉案人，竟是在地經營16年的岡山區碧紅里長李有財與其兒子李子森。最新消息指出，法院昨（21）日晚間召開羈押庭後，裁定將4人收押禁見。

李有財因涉在月世界丟大量廢棄物被聲押，同時也遭民進黨開除黨籍。（圖／翻攝自李有財臉書）

消息曝光後，民主進步黨高雄市黨部也火速發表聲明，「針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，本黨部已完成初步查證；基於現已掌握之情事，李君涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任」。

事實上，李有財擁有環境工程碩士學位，是碧紅里連任4連霸里長，長期耕耘16年，除里長職務外，也涉足環保清運業務；李有財過去曾為中國國民黨籍，2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，後又加入民進黨，並在2022年參與民進黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉也以無黨籍身分參選里長。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

