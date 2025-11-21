今起回溫3天！下週新冷空氣報到 北台「先濕後乾」冷4天
[Newtalk新聞] 今(21)日冷空氣稍微減弱，各地氣溫超微回升，平地的低溫約在15至17度，對此，氣象專家吳德榮指出，今明兩天迎風面仍有少量水氣，23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，但24日晚上起有一波「東北季風」南下，北台轉濕冷，25日下午起轉乾，各地晴朗穩定、早晚偏涼，26、27日東北季風逐漸減弱。
吳德榮指出，今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。截至4時52分各地區平地的最低氣溫約在15至17度，各區最低溫為北部(新北瑞芳區)16.6度、中部(雲林古坑鄉)15.8度、南部(高雄内門區)15.2度、東部(宜蘭三星鄉)15.8度。
而根據今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲、帶來北海岸、東北部局部降雨，今、明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；今日各地區氣溫為北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。
23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率，但24日晚上起有一波東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降；25日下午起東北季風轉乾，各地轉為晴朗穩定、早晚偏涼，26、27日東北季風逐漸減弱，各地持續晴朗，氣溫回升、早晚涼。另外，最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，距離遙遠、無影響。
