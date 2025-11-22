校事會議修法 全教總憂疊床架屋難解濫訴問題

（中央社記者陳至中台北22日電）教育部於本月21日正式預告修正校事會議相關辦法，明定學校收到檢舉案件後的處理機制。但全國教師工會總聯合會擔心制度疊床架屋，恐無法解決校園濫訴問題。

教育部預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（以下簡稱解聘辦法）及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」相關條文，明定接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會，確認是否受理；另也新增「輔佐人」機制，保障當事人接受訪談時的權益。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布新聞稿指出，教育部想解決大小檢舉案都送進校事會議的問題，但草案所增訂的受理與否機制，還是由校長從校事會議的5名委員中，找出3人來決定，實質效果和現行作法相同。

另外，全教總也擔心在「解聘辦法」草案中，授權讓檢舉案件須「援引考核辦法第6之1條」，進行長達2到3個月的直接派員調查、製作調查報告並報主管機關備查。這與學校依據目前現行考核辦法，將平時考核獎懲結果報主管機關核定的程序，產生嚴重競合，恐使一件情節輕微的投訴事件，被兩套程序同時綑綁。

全教總認為草案還是難以避免無成本濫訴、教師被網路公審的亂象。疊床架屋的程序，更讓教育部長鄭英耀的承諾如同「烏龍踅桌（台語俗語，形容人講話東拉西扯、沒有直面問題）」，讓人遺憾。

國教行動聯盟則發布新聞稿，肯定教育部的修法方向，納入前端親師生溝通、明確不予受理事由、匿名檢舉回歸「原則不受理」、並使校事會議聚焦重大情節等。

但國教盟建議，可再設定各程序的最長時限、將外部委員常態化，並循幼教模式，由縣市教育主管機關負責受理與分流判斷，減輕學校的負擔。（編輯：李亨山）1141122