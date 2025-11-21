昔「捧台灣鳳梨」相挺！他喊「呷人一口還人一斗」

政治中心／于士宸報導

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事即日本有事」，展現力挺台灣立場，中國外交部隨後在19日宣布禁止日本水產品進口。沒想到隔日（20）中午，總統賴清德立刻以午餐照回應，大啖壽司與味噌湯，以行動力挺日本。對此，民進黨立委王定宇也回憶起2021年中國抵制台灣鳳梨時，日本前首相安倍晉三同樣發文公開支持台灣，讓他感嘆高喊：「善良台灣人，呷人一口還人一斗」。





日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。（圖／翻攝自高市早苗X）

日相高市早苗日前指出，若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權；此番「台灣有事」發言引起中國不滿，繼呼籲公民「近期暫勿前往日本」後，中方19日再以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品。總統賴清德昨日在臉書曬出自己的午餐，只見餐桌上滿滿的壽司、味噌湯。不僅如此，賴清德還強調「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，積極展現出「台日友好」的意象，以行動展現挺日立場。對此，民進黨立委王定宇在臉書發文，指出2021年中國曾以莫須有的理由違反世貿組織程序的方式暫停進口台灣鳳梨，企圖傷害台灣農民，而當時台灣農民面臨極大壓力。最後則是經日媒報導後，台灣豐梨在當地造成極大話題，紛紛向台灣買鳳梨相挺，而當時日本也成了台灣鳳梨外銷第一大市場。





中國祭「禁日令」抵制日產海鮮，民進黨立委王定宇呼籲台人「換我們台灣發揮『台日友好』民主力量的機會到了」。（示意圖／翻攝自Unsplash、Pexels）





王定宇引述當年日本首相安倍晉三的貼文，當時在台灣有困難時，安倍晉三親自在X上發文，曬出拿著台灣鳳梨的畫面，只見畫面中安倍晉三面帶溫暖微笑，寫下「今天的點心吃鳳梨，看起來好好吃」，看似微小的舉動卻溫暖了台灣農民。王定宇接著指出，現在台灣農產品外銷，已經脫離依賴中國政治性且價格不佳的訂單，表示目前台灣鳳梨的外銷第一大市場就是日本，不僅擺脫了對中國的依賴，而且價格更高。如今，高市首早苗釋出重視台灣安全的發言，卻遭中國政治爆附，王定宇也呼籲台人「換我們台灣發揮『台日友好』民主力量的機會到了」，「善良台灣人，呷人一口還人一斗」。





