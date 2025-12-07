ACON／舒華「水藍深V短裙」美到發光合體「IU前男友」主持掀暴動

記者林汝珊／高雄報導

「ACON 2025」音樂節，由李濬榮（右起）舒華、Sui、Allen共同主持。（圖／starnews提供）

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，典禮於昨（6日）晚正式落幕，今舉行「ACON 2025」音樂節，由I-DLE台灣成員舒華領軍與李濬榮、Kiiikiii的Sui、CRAVITY成員Allen共同主持。

舒華盡地主之誼。（圖／STARNEWS提供）

舒華一開場身穿水藍色禮服，胸前深V及蓬蓬短裙露出好身材，及清新脫俗氣質；Sui則是一席白紗登場、Allen及李濬榮則是分別穿著深淺藍色的西裝，向現場及直播前的觀眾招呼，讓粉絲們都相當期待今天「ACON 2025」的演出。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

