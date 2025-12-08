AI助力推動SEL 北市學校行政團隊增能研習

臺北市教師研習中心舉辦「SEL校園推動齊步走—AI賦能×行動策略工作坊」

教育局督學、校長與主任混合分組，針對真實的校園情境進行沙盤推演

面對後疫情時代校園情緒議題的日益複雜，社會情緒學習（SEL）已成為全球教育的新顯學。臺北市教師研習中心舉辦「SEL校園推動齊步走—AI賦能×行動策略工作坊」，課程內容強調跨域整合，將AI工具轉化為行政推動SEL的戰略夥伴，協助學校行政團隊從繁忙的事務中突圍，找到推動心理健康的槓桿點。

臺北市教育局表示，過去推動SEL常被視為僅是輔導室的責任或是單一課程的教學，而本次工作坊定調為「行政賦能」，與會者包括臺北市教育局督學、科室同仁、國小校長以及各校教務、學務、輔導等不同處室主任。研習特別邀請在實務現場深耕多年、擅長科技應用的花蓮縣太昌國小吳昌葦校長擔任講座，帶領學員運用生成式AI作為「智慧行政助理」。透過AI工具的協助，行政人員能快速盤點校內既有資源與活動，將原本零散的業務進行系統化串聯，繪製出專屬各校的「SEL資源地圖」。這種「智慧減壓」的模式，不僅大幅降低了行政負擔，更讓學校能以精準的策略，取代傳統單打獨鬥的消耗戰。

廣告 廣告

臺北市教師研習中心指出，本次研習的一大亮點在於「實作演練」與「全方位對話」。現場打破了職務藩籬，由督學、校長與主任混合分組，針對真實的校園情境進行沙盤推演。從早自習的氛圍營造、課堂中的師生互動，到下課時間的同儕相處，甚至延伸至親師溝通與行政運作，學員們共同研商如何將SEL的五大核心能力，包括自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧、負責任的決策，全面融入校務運作之中。

參與研習的蔡馥伊主任分享，活動看見了「SEL與科技結合溫暖」的無限可能，透過 Role、Task、Context、Goal的方式，讓AI成了教師與行政的神隊友，AI生成學生學習內容、生成教師增能課程、大幅提升備課與行政效能，更能讓抽象的情緒理論變得具體有趣。劉昶讓主任也表示，過去總覺得推動新政策會增加額外工作，但透過這次AI協作的實演，發現原來可以從現有的活動中「加值」與「聚焦」，找到施力點。