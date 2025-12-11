AI導入不是夢！臺南數位轉型成果亮眼 打造智慧零售與智慧製造新模式

▲金瑞發企業行與億進寢具於成果發表會上展示數位導入成果。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】在臺南市政府經濟發展局推動下，「114年臺南市產業數位轉型應用計畫」持續協助在地中小企業掌握數位科技趨勢、推動智慧化升級。今年度特別啟動「數位轉型技術導入計畫」以製造業與批發零售業為主軸，遴選具發展潛力與示範性的企業，透過AI、IoT、雲端平台及AR/VR等技術整合，協助業者提升營運效率、優化流程管理並深化永續治理，帶動臺南產業由「導入工具」邁向「導出價值」。經專家會議評選後，最終由億進寢具企業有限公司與金瑞發企業行脫穎而出，成為本年度技術導入示範企業，展現製造與零售跨產業的轉型能量。

億進寢具為臺南在地寢具品牌，此次導入「實體門市AI服務機器人」以解決門市缺工、服務品質不一致及商品展示受限等痛點。透過智慧看板、AI問答與數位商品展示等功能，門市得以提供更精準的產品推薦與完整導購資訊，同時也作為員工訓練工具，大幅縮短新人培訓時間並提升服務一致性。示範店位於安平商圈，系統亦整合旅遊資訊模組，提升互動使用率，使AI成為門市服務延伸的重要觸點，展示零售業如何運用AI重新定義顧客體驗。

金瑞發企業行以金屬加工製造為核心，本次導入的「金屬加工智慧化生產管理系統」著重於降低小物件切割的不良率，並改善現場在加工過程中可能遭遇的溝通與作業負擔。系統運用AI影像辨識模組，即時偵測雷射切割常見的「翹料」狀況，協助操作人員及早察覺異常、避免加工品質受影響，同時降低材料耗損與返工成本。導入後，金瑞發也同步推動流程資料化，將原依賴師傅經驗的判斷流程轉為可追蹤的數據紀錄，為其邁向智慧製造奠定重要基礎。

計畫執行單位資暘數位表示，本次兩家企業的導入成果展現臺南在零售與製造兩大領域的實質進展，也凸顯中小企業在正確的技術與專業陪跑下，能以最務實的方式啟動智慧化升級。未來，資暘將持續協助市府深化數位轉型推動，透過AI、IoT與ESG應用，引導更多企業從數位基礎建構邁向智慧營運，持續打造「智慧臺南、創新產業」的城市新標誌。（圖資料來源╱資暘數位有限公司提供）