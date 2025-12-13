蘋果稍早釋出iOS 26.2與iPadOS 26.2等系統正式版本更新，除了針對視覺介面進行細節打磨，深化了更具通透感的「液態玻璃」 (Liquid Glass)設計語言外，更導入以AI驅動的Podcast分章功能與實用的AirDrop改進，更因應日本市場政策調整允許當地使用者可將iPhone側邊按鍵設置喚醒包含Google Gemini或亞馬遜Alexa等第三方數位助理服務，更可安裝諸如AltStore PAL等第三方軟體市集服務。

蘋果釋出iOS 26.2正式版！深化「液態玻璃」介面、Podcast導入AI自動分章、修補25項安全漏洞

此外，在安全性方面，蘋果一口氣修復了25個安全漏洞，其中包括由Google、字節跳動 (ByteDance)與阿里巴巴安全團隊發現的關鍵漏洞，建議所有使用者盡速更新。

視覺更「透」了！液態玻璃設計與彈性動畫

在iOS 26.2中，蘋果回應了使用者反饋，進一步調整系統的視覺語言：

• 鎖定畫面時鐘：新增透明度調節滑塊，使用者可自定義時鐘材質的通透感。

• 原生工具更新：「測距儀」 (Measure)與「水平儀」應用改採透明玻璃狀元素設計，互動動畫更為靈動。

• 彈性動畫：照片App與主畫面小工具的編輯選單，採用了類似WWDC 2025展示的全新彈性動畫，視覺體驗更具層次感。

功能升級：Podcast變聰明、AirDrop更具彈性

本次更新在生產力與娛樂功能上也有顯著提升：

• Podcast導入AI技術：蘋果首次利用AI為時長超過10分鐘的英語節目自動生成章節，大幅減輕創作者負擔。此外，新增「Podcast Mentions」功能，當節目提到另一個Podcast時會自動生成連結，以及「本集內容連結」整合頁面，方便聽眾查找節目中提到的資源，若有時間戳記還會同步高亮顯示。

• AirDrop 30天臨時存取權：解決了過去只能開放「所有人10分鐘」的限制，現在可生成一組有效期長達30天的一次性安全代碼，方便與非聯絡人進行長期的臨時文件傳輸。

• 健康與遊戲Apple Watch的「睡眠分數」標準變嚴格：原本70分的「高」評級現在需達到81分，最高評級也從「卓越」改為更客觀的「非常高」。Game Center則強化社交互動，可直接邀請好友挑戰。

• iPadOS多工回歸：iPadOS 26.2終於讓「側拉」 (Slide Over)功能的完整手勢回歸，使用者現在可以透過熟悉的拖曳手勢將App拉入側邊視窗，不再受限於選單按鈕，找回操作效率。

其他功能更新：Apple News、CarPlay與日本市場開放功能

其他更新部分，則包含在Apple News增加可讓使用者閱讀更多非新聞類內容，而在CarPlay更新則是增加能否在車載系統螢幕顯示iMessage訊息內容的開關，避免私人訊息被車上其他乘客看見。

而因應日本市場的軟體政策調整，蘋果在此次更新加入可讓iPhone使用者自訂側邊按鍵功能，可自行決定透過側邊按鍵快速喚醒Google Gemini、亞馬遜Alexa等第三方數位助理服務，另外也允許使用者下載安裝諸如AltStore PAL等第三方軟體市集服務。

安全性更新：修復 WebKit 與內核漏洞

除了功能更新，此次安全性修補也是重頭戲。iOS 26.2共修復了25個安全漏洞，部分漏洞已被證實遭駭客利用：

• WebKit漏洞 (CVE-2025-43529, CVE-2025-14174)：由Google威脅分析小組 (TAG) 發現。駭客可透過惡意網頁內容觸發任意程式碼執行，蘋果已證實有針對舊版iOS的攻擊案例。

• App Store權限漏洞 (CVE-2025-46288)：由字節跳動 (ByteDance) IES紅隊發現，該漏洞允許惡意App存取敏感的支付令牌。

• 內核溢出漏洞 (CVE-2025-46285)：由阿里巴巴團隊發現，可能導致系統崩潰或取得Root權限，蘋果已透過引入64位元時間戳記修復。

其他修復還包含「已隱藏」相簿可能被未授權存取、螢幕使用時間可能洩漏瀏覽紀錄，以及FaceTime來電顯示可能被偽造等問題。

