Meta 過去長期堅持 Facebook 用戶需使用「真實姓名」(Real names) 的政策，雖然有少數例外，但這一直是用戶隱私的一大痛點。不過，針對 Facebook 社團 (Groups) 功能，Meta 稍早宣布將提供新的選項，允許社團成員使用自訂的暱稱 (custom nickname) 與專屬頭像參與討論，不再強制顯示真實姓名，或是只能選擇完全隱身的匿名發文。

Facebook社團終於不用「實名」發言，Meta推出自訂暱稱與頭像功能、實現半匿名互動

透過「匿名貼文」開關設定，需管理員啟用

根據 Meta 的說明，這項功能的操作方式相當直觀，用戶可以透過與「建立匿名貼文」相同的切換開關來設定自訂暱稱 。

廣告 廣告

不過，這並非全平台預設開啟。暱稱功能必須由各個社團的管理員 (Administrators) 啟用，在某些情況下，暱稱甚至需要經過個別審核批准。一旦設定完成，用戶便能在該社團內，自由切換使用真實姓名或暱稱進行發言。

唯一的限制是，這些暱稱仍必須遵守 Meta 現有的社群守則與服務條款。在設定暱稱的同時，用戶也可以從一組自訂頭像中進行選擇，目前的選項似乎主要是一些「戴著墨鏡的可愛動物」圖片。

Facebook社團終於不用「實名」發言，Meta推出自訂暱稱與頭像功能、實現半匿名互動

挽救用戶流失，讓社團互動更自在

社團一直是 Meta 近年來試圖挽回用戶 (尤其是年輕族群) 的重點領域。繼 2024 年推出強調在地活動的分頁，以及近期增加讓管理員將私密社團轉為公開的工具後，此次推出的暱稱功能，顯然是為了進一步降低使用者的發言心理負擔。

雖然單一功能的改變可能無法讓 Facebook 重回 2000 年代初期的社交中心地位，但透過允許類似「使用者名稱」的半匿名機制，或許能鼓勵用戶更自在地探索新社團，並且踴躍參與發言。

更多Mashdigi.com報導：

Waymo獲准於加州大幅擴張測試範圍，涵蓋整個灣區、沙加緬度至南加州墨西哥邊境

微軟將不發表2025年多元化報告，打破自2019年來慣例、改以「動態格式」呈現包容性成果

「X」推出「關於此帳號」透明度功能，揭露用戶所在地、改名次數與連線來源、VPN用戶將被標註