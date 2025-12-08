Google眼鏡發表會倒數 ！台股「這族群」爽翻天 14檔概念股人氣回溫

財經中心／王文承報導

Google近日也宣布，將於美國時間8日（台灣時間9日凌晨2點）舉行「The Android Show XR Edition」發表會，並確認內容將涵蓋眼鏡與頭戴式裝置。（圖／翻攝自YT＠Android Developers ）

隨著科技快速演進，AI眼鏡成為現代新興趨勢，各大品牌積極搶攻市場、頻頻推出新品。Google近日也宣布，將於美國時間8日（台灣時間9日凌晨2點）舉行「The Android Show XR Edition」發表會，並確認內容將涵蓋眼鏡與頭戴式裝置。消息一出，立即在市場掀起熱議，台股AI眼鏡概念股同步走強。

根據Android官方YouTube頻道透露，此次發表會時長僅30分鐘，但重點將放在Android XR系統相關資訊。40秒的預告片中，兩隻安卓小綠人戴上眼鏡、虛擬頭盔並拉動搖桿，隨後畫面亮起迪斯可球光效，映出「Android XR眼鏡」的大字與頭戴式裝置的新訊。

市場關注焦點集中在Google最新的AI與XR整合布局。外界盛傳，此次新品將結合Google最強大的AI大模型「Gemini」共同亮相，並主打「AI驅動的互動體驗」新功能。消息曝光後立刻引爆市場期待，也讓沉寂一段時間的 AI 眼鏡題材再度升溫。

這場發布會被視為Google進軍次世代穿戴式裝置與空間運算市場的重要轉折。AI與XR（擴增實境）技術的結合，將可能重塑智慧裝置的使用模式。受到消息激勵，台股AI眼鏡概念族群8日早盤明顯走強，相關個股人氣回溫，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、亞光（3019）、玉晶光（3406）、澤米（6742）、采鈺（6789）、原相（3227）、達邁（3645）、英濟、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、宏達電（2498）、海華（3694）與驊訊（6237）。

盤中超過七成個股翻紅，亞光、宏達電、英濟、驊訊、台積電、玉晶光、原相、達邁、欣興與海華漲幅均超過 1%，其中達邁一度大漲6.65%，成為族群領頭羊。市場分析指出，若 Google 新裝置成功帶動AI眼鏡應用鏈發展，台灣相關供應鏈有望迎來新一波訂單需求。

