IFA Berlin深化與台灣合作 引領永續與智慧生活潮流

▲IFA執行長Leif Lindner來台灣與媒體交流。（記者蘇春瑛攝）

全球規模最大的家用電器暨消費科技盛會IFA Berlin（又稱柏林國際電子消費品展覽會），日前IFA Management GmbH執行長Leif Lindner特別來台與媒體交流，宣布將持續深化與台灣科技夥伴合作。此舉不僅為明（二○二六）年IFA注入新動力，更彰顯台灣在亞洲創新與成長中的關鍵角色。

IFA Management GmbH執行長Leif Lindner雷福李報告指出，二○二五年上半年全球科技消費市場受房地產疲軟與消費者信心低迷影響，銷售略有下降，影音產品持續衰退，但資訊及通訊類產品仍維持穩定。在此背景下，台灣企業憑藉高度創新能力與科技領導地位，為全球電子市場注入新成長動能。Lindner表示：「台灣擁有無與倫比的科技精確性、創新精神與品質。透過IFA打造一座銜接亞洲與歐洲的橋樑，讓品牌、新創企業與消費者能在平等基礎上交流，使IFA成為全球創新與進步的舞台。」

對台灣企業而言，IFA 2026年將再次提供展現創新實力的絕佳機會，提升國際能見度、直接接觸消費者與零售商，亦能掌握歐洲市場與科技趨勢，與全球媒體、投資人及策略夥伴建立連結。剛落幕的IFA 2025年展會吸引來自一百四十國、二十二萬名參訪者（較前一年成長百分之五），以及一千九百家來自四十九國的參展廠商（年增率百分之五）。另在電腦運算與電競、內容創作、數位健康、美容科技及智慧家庭等領域均創下顯著成長。

IFA Next匯聚二百六十家來自二十八國的新創企業，展出AI、物聯網、智慧生活與永續發展等前瞻技術。IFA創新大獎則表彰兼具科技卓越與社會價值的產品與概念。IFA明年將於九月四日至八日於柏林盛大舉行，持續引領全球消費科技潮流。