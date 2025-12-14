繼ZeniMax之後，微軟旗下的遊戲帝國再添工會生力軍。以開發《毀滅戰士》 (Doom)、《雷神之鎚》 (Quake)聞名的id Software，稍早經由多數員工投票通過，正式成立工會。

微軟火速承認！《毀滅戰士》開發商id Software通過成立「全覆蓋」工會、遠距辦公與AI保障

值得注意的是，這次成立的是性質特殊的「全覆蓋工會」 (wall-to-wall union)，意即不分職務內容，所有符合資格的員工都包含在內，在遊戲產業界相對罕見。母公司微軟也已依據先前的勞資中立協議，迅速承認該工會的地位。

什麼是「全覆蓋」工會？

不同於過往遊戲業工會常僅由品質保證 (QA) 部門單獨組成，id Software此次成立的工會將涵蓋程式設計、美術、設計等各個部門的員工。

廣告 廣告

該工會同樣隸屬於美國通訊工人協會 (CWA) 運作，CWA地方分會主席Ron Swaggerty表示：「我們期待與微軟坐下來談判，制定一份能反映這些員工為每個專案帶來的技能、創造力與奉獻精神的合約。」

成立動機：拒絕強制重返辦公室、擔憂AI取代

促成這次工會成立的導火線，除了去年微軟大動作關閉數家Bethesda旗下工作室引發的不安外，員工最在意的核心議題聚焦於「遠距工作」 (Remote Work)與「AI應用」。

id Software資深服務程式設計師Chris Hays表示：「遠距工作不是福利，而是我們健康、家庭與無障礙需求的必要條件。重返辦公室 (RTO) 政策不應由高層單方面下達，卻未考量員工的福祉」。此外，他也強調期待透過工會爭取關於「負責任地使用AI」的勞工保障，顯示開發者對於生成式AI介入開發流程的擔憂。

分析觀點：微軟「冷處理」策略奏效？

筆者觀察，相較於動視暴雪 (Activision Blizzard) 在被收購前對工會採取的強硬對抗態度，微軟在收購後採取的策略明顯較為溫和且開放。透過與CWA簽署中立協議，微軟選擇直接承認並進入談判階段，而非耗費資源進行法律戰。

更多Mashdigi.com報導：

Uber暫緩全電動化步伐？傳大砍司機換購電動車獎勵金，坦承持有成本與充電難題仍是阻礙

Photoshop、Acrobat進駐ChatGPT，用「講」的就能修圖、編輯PDF

Google全面支援MCP協定，推出全託管服務讓AI代理直接「接管」雲端基礎設施