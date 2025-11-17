《以你的名字呼喚我》導演新片票房差、評價慘 但女主角茱莉亞羅勃茲2000萬美金片酬照樣拿！
《獵殺之後》票房僅600萬美元，爛番茄評分僅38%，成年度慘賠文藝片。
茱莉亞羅勃茲片酬高達2000萬美元，佔製作成本四分之一。
導演盧卡格達戈尼諾被指「藝術性過多、娛樂性不足」，觀眾口碑低迷。
【文／克里斯蒂】曾以《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）入圍多項奧斯卡的義大利導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino），今年推出新作《獵殺之後》（After the Hunt），卻慘遭票房與評價雙重滑鐵盧。根據《Deadline》報導，該片製作成本高達8000萬美元，但上映後全球票房僅約600萬美元（部分報導稱首三週僅290萬美元），成為今年秋季最慘烈的「成人導向文藝片」之一。不過，片中主演茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）仍以高達2000萬美元（約新台幣6.5億元）的片酬笑納，讓外界驚呼：「她依然是好萊塢最貴的臉。」
《獵殺之後》由亞馬遜與米高梅（Amazon/MGM）聯合製作，劇情圍繞在耶魯大學教授艾瑪（Alma Imhoff，羅勃茲飾）身上，當她的得意學生指控同事性騷擾時，自己過去的祕密也被迫浮出檯面。這部以「#MeToo」議題為靈感的心理驚悚片，原本被寄望成為秋季獎季熱門，但卻在影展首映後口碑崩盤。根據爛番茄（Rotten Tomatoes）統計，目前影評人評分僅38%，觀眾好感度也只有39%，更在CinemaScore拿到慘烈的C-等級。
除了羅勃茲外，電影還集結安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）、克蘿伊瑟維尼（Chloë Sevigny）、麥可斯圖巴（Michael Stuhlbarg）等實力派演員，但星光熠熠的卡司仍難挽頹勢。《Deadline》形容該片是「高成本、低熱度」的典型案例——既無商業娛樂性，也未能打動主流觀眾，成為「成人戲劇市場衰退」的象徵。
報導指出，茱莉亞羅勃茲在片中飾演的艾瑪一角，片酬高達2,000萬美元，幾乎佔整體預算的四分之一。對比電影慘澹的票房成績，這份酬勞顯得格外醒目。《Deadline》更直言：「現在的片廠仍由上一代相信『明星能救票房』的高層主導，這種信念讓茱莉亞仍能維持她的天價行情。」
羅勃茲在片中飾演一位在學術與道德之間掙扎的女性教授，內心糾結、神情壓抑的表演被少數評論稱讚「穩定而細膩」，但多數觀眾認為節奏沉悶、故事冗長，劇本「像在聽一場學術講座」。業內人士分析，電影票房慘敗的關鍵，不只是題材嚴肅，更因「觀眾對高成本非系列電影已缺乏耐心」。
自威尼斯影展世界首映以來，《獵殺之後》口碑一路走低。根據PostTrak數據，觀眾「明確推薦率」（definite recommend）僅23%，為近年文藝片新低，許多觀眾批評電影「試圖包裝成心理驚悚片，卻缺乏驚悚與節奏」，也有人表示：「這像是一堂2小時的學術辯論。」不少影評指出，導演盧卡格達戈尼諾繼《挑戰者》（Challengers）後明顯轉向嚴肅題材，但此片在節奏與敘事上失衡，「藝術性有餘，娛樂性不足」。
該片的失利也讓外界反思「成人戲劇」在當前電影市場的困境——觀眾更傾向等待串流平台上線，而非進電影院觀看高成本原創劇情片。與此同時，業界也質疑片廠是否應繼續投入巨資於非系列作品。
雖然《獵殺之後》票房不如預期，但茱莉亞羅勃茲的演藝聲勢依舊堅挺。她即將與伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）及艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）合作新片《Panic Carefully》，同樣是一部驚悚片。業界認為，雖然票房不佳，但羅勃茲依舊是能吸引資金與話題的黃金招牌；亦有另一派認為《狩獵之後》的票房慘劇，映照出當前好萊塢在明星薪酬與市場現實間的落差，正如外媒評論：「這是一堂昂貴的課，提醒片廠——不是每一張熟面孔都能保證觀眾買單。」
