《異塵餘生》真人版大成功，粉絲敲碗要《上古卷軸》改編...總監回應了
由 Amazon Prime Video 打造的《異塵餘生》真人版改編影集第一季去年推出之後獲得了廣泛好評，許多影迷與粉絲都認為這是一次相當成功的真人版改編作品，也讓 Amazon 打鐵趁熱，馬上就要在本月 17 日推出第二季八集劇情，繼續講述屍鬼與露西的故事。而一手催生《異塵餘生》與《上古卷軸》兩大 Bethesda 經典 IP 的遊戲總監 Todd Howard 也接受訪問，在談到未來是否有機會推出《上古卷軸》時僅表示，《異塵餘生》中還有非常多值得講的故事，並且也聊到，《異塵餘生》的改編之路其實走了十年。
綜合外媒報導，Bethesda 的遊戲總監與製作人 Todd Howard 由於《異塵餘生》的真人版影集第二季即將在 17 日推出，而接受了外媒訪問。在被詢問到 Bethesda 旗下的另一款經典射擊遊戲《重返德軍總部》的真人版影集改編進度時僅表示目前還不能發言，不過，在被問到未來奇幻 RPG 作品《上古卷軸》是否也有真人版計畫時，Todd Howard 的回答卻突然揭露了他們其實打算改編更多《異塵餘生》的故事：「不能排除，但也不能肯定未來會不會有《上古卷軸》的改編。不過，《異塵餘生》中其實有更多想說的故事。」
Todd Howard 並回憶，其實早從 2008 年《異塵餘生3》推出之後，許多粉絲就有在敲碗《異塵餘生》的真人版電影或影集，而這段路他們走了 10 年之久，「我們真的花了很多時間。」，而 Bethesda 的其他高層也都認為，《異塵餘生》是更值得改編的一部作品，也因此未來他們才可能會對《異塵餘生》有更多的改編計畫。
