鄭麗文被爆農曆年前後將見習近平？國民黨：拒絕造謠煽動
國民黨主席鄭麗文，今（7）日遭《自由時報》爆料，透過國民黨2位副主席低調赴中多次交涉後，將在農曆年前後赴中，與中國國家主席習近平舉行「鄭習會」。對此，國民黨在晚間發出聲明駁斥該爆料，「拒絕造謠煽動，捍衛兩岸和平」。
國民黨表示，對於《自由時報》今日以所謂「可靠消息」散播的不實報導，中國國民黨予以嚴正駁斥，並痛批該報導純屬捏造，「號稱『內幕』，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮」。
國民黨聲明全文。圖／翻攝自國民黨臉書
國民黨也提到，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。《自由時報》將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。
國民黨強調，本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。
國民黨指出，本黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。
