《追殺比爾》名導昆汀點名「不喜歡這些演員」砲火連發 男星首回應：很受傷

《追殺比爾》導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）總是有話直說，但他近來受訪時直接點名不喜歡多位演員，包括保羅迪諾（Paul Dano）、馬修利拉德（Matthew Lillard）、歐文威爾森（Owen Wilson），在好萊塢引起一陣波瀾，對此，馬修利拉德在活動上回應批評。

馬修利拉德曾參演《驚聲尖叫》、《佛萊迪餐館之五夜驚魂》系列電影，他在GalaxyCon活動上表示：「昆汀塔倫提諾這禮拜說他不喜歡我這位演員。」講到此處，台下觀眾以噓聲表達對昆汀塔倫提諾發言的不認同。馬修利拉德接著坦言，導演的言論確實對他造成了影響，「這很傷人，真是太糟糕了。你不會對湯姆克魯斯說這種話，你不會對好萊塢一線演員說這種話。」

馬修利拉德被昆汀塔倫提諾點名。（圖／Getty）

但馬修利拉德解釋，他平常並沒有受到一線明星的待遇，「我在這個空間裡很受歡迎，但在好萊塢，我卻不太受歡迎，這是兩個截然不同的世界對吧？所以這會讓人感到謙卑，卻也感到很受傷。」台下觀眾聽完後便有人高喊：「我們愛你！」

事件起因於，昆汀塔倫提諾在podcast節目上聊起心目中的21世紀十大佳片，《黑金企業》是第五名，不在前兩名的原因是保羅迪諾的表演是很明顯的缺陷，更稱他是「美國演員工會中最弱的男演員」；《午夜·巴黎》則是第十名，「但我實在無法忍受歐文威爾森」。儘管昆汀塔倫提諾並沒有將馬修利拉德的任何一部電影列入十大電影，但他直接說：「我不喜歡迪諾，我不喜歡歐文威爾森，我也不喜歡馬修利拉德。」此言論一出，掀起各界力挺被點名的演員，特別是保羅迪諾。

保羅迪諾被昆汀塔倫提諾說是「美國演員工會中最弱的男演員」。（圖／Getty）

