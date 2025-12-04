《鳴潮》造謠者「用AI改圖」反咬官方用AI，引海外社群關注 最後被發現是中國人

庫洛遊戲旗下的開放世界 ARPG《鳴潮》，即將進入 3.0 版本，最近也陸續公開了新角色「莫寧」的官方立繪以及 3.0 預告等新情報。卻沒想到在社群 X（推特）上引起了一場惡意抹黑風波。有人發文指控官方「莫寧」的美術圖涉嫌使用 AI 生成，自稱抓出許多不合理的繪圖錯誤。然而，事件很快就被揭穿是有人自導自演想要抹黑，真相竟是對方先用官方公開的原圖通過 AI 工具進行重繪，故意製造出作畫失誤，再將這張經過「二次加工」的假圖偽裝成官方素材，試圖帶風向指責開發商濫用 AI 技術。

3.0 即將到來，新角色莫寧也受到關注（圖源：鳴潮）

該名造謠者在貼文中刻意放大了圖片中服裝細節不一致等典型的 AI 生成瑕疵，試圖以此來佐證官方偷懶。但這則貼文很快遭到 X（推特）的「社群筆記」功能標註警示，明確指出該使用者引用的圖片為 AI 生成，並非官方原始檔案。經過玩家實際比對官方釋出的原圖，證實原圖在飾品結構與細節上均繪製完整，並無造謠者圖中的錯誤，證實這是一起蓄意栽贓的抹黑行動。

該事件曝光後震驚了日本和歐美玩家社群，許多人對於這種為了攻擊特定遊戲而不惜偽造證據的手段感到不可思議。有熟悉海外遊戲生態的玩家指出，這種激進的「社群戰爭」在中國遊戲圈很常見，常常會有特定人士通過改圖或造謠來貶低競爭對手的產品。而在回裡中也有人猜測造謠者是中國人，沒想到造謠者還真的被人使用「米孝子」（嘲諷米哈遊玩家）關鍵字釣出來，馬上使用簡體中文進行回嗆。

當然有不少人也認出，該造謠者就是知名的米哈遊玩家「SteamBunX」，先前就經常黑其他遊戲，甚至被挖出真人照片。事後 SteamBunX 也在個人的 Bilibili 上得意的曬出自己的戰績，卻遭到其他中國網友嘲諷：「米遊有你真的是福音」、「免費幫鳴潮宣傳」、「米哈遊真得謝謝你，讓他本就不好的風評因為你再度降低」、「這在外網造謠掀起不小的節奏了吧 庫洛快告他」