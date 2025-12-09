中午來開匯／質疑監委用公務車案北檢慢慢辦 吳景欽：淪檢察官「口袋案件」 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

真理大學法律系主任吳景欽今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，現行《貪污治罪條例》至今仍保留威權時期立法架構，政府若強調轉型正義，應正視其制度性問題並全面檢討，而非僅以修正量刑幅度因應案件判決爭議。他認為，目前制度下仍存「情輕法重」現象，源自法條設計不符罪刑法定與比例原則。

吳景欽表示，貪污治罪條例的制定背景源自戒嚴年代，對公務員及司法體系採取高度「不信任式」立法，因此刑責設定過重，適用門檻涵蓋範圍過廣。他指出，該條例與刑法公務員犯罪規定重疊，但量刑設計卻遠高於刑法處遇，造成司法實務經常出現裁判結果與社會期待落差，政府應考慮廢除貪污治罪條例，回歸刑法。

面對32元電鍋案，吳景欽進一步指出，雖立法院討論的修法草案中，包含立委翁曉玲提出的版本以及法務部提出之修正案，均有考慮降低部分刑責，但仍非根本解決之道。他強調：「如果法律的精神與立法方向不變，即便刑期調降，仍會使司法者延續舊有思維。」

監察院秘書長李俊俋因被揭發公務車公器私用、載送犬隻美容，請辭並獲准。除李俊俋外，先前同樣被爆出濫用公務車的監委蘇麗瓊、林郁容後，又傳出監委王榮璋乘公務車前往理髮；事後，監察院副院長李鴻鈞召開記者會道歉，並表示3位被點名監察委員將送紀律委員會處置。

吳景欽表示，廉政署網站已公告相關資料，且內容是114年6月公布，應與監委使用公務車載犬美容等情況發生時間相連。他說，本以為公務人員濫用公務車多半不會遭起訴，但廉政署「很認真」，檢索出的案例「還蠻多的」。

吳景欽提到，有清潔隊員撿拾一個廢棄電鍋帶回家，結果遭處罰；但監委使用公務車，上班時間出門加油、辦私事，卻屢有輕縱處理。他指出，從法院普遍裁判來看，都沒有用貪污治罪條例，顯示司法對相關官員「真的特別好」。

吳景欽表示，既然行為發生者皆為公務員，且利用職務資源行為明確，「比那個清潔隊員更明顯」。他強調，司法呈現大小眼，形成不合理差別，清潔隊員案件，判決最後要求環保局必須「好好對底下的人再教育」，但監委們是否需要同樣標準，應受到同等檢視。

吳景欽指出，現行司法針對高官處置偏向以「私務行為」視之，可能不起訴，或僅以輕微刑期結案，甚至有比3個月更低的。他認為，司法體系在此類案件上同樣必須負起再教育責任，才能讓制度一致，也避免社會觀感落差持續擴大。

吳景欽表示，今年監委濫用公務車相關事件曝光後，外界首先要問的是「北檢是否立案調查」。他指出，遭點名的監察院秘書長已有人下台，時間推估可能發生於年中，但至今仍未見檢方公開偵辦進度。

吳景欽表示，台北地檢署一直被稱為「天下第一檢」，在多數案件中搜索迅速、行動積極，沒有證據也申請搜索，但面對監委濫用公務車事件，卻看不見相同態度。他強調，檢察官偵查具有法定職權，不是等民眾來告才偵查，只要知悉有犯罪嫌疑，就應主動立案。

吳景欽說，清潔隊員過去撿拾廢棄電鍋仍遭判刑，但監委利用職務資源辦私事，檢方卻「可以慢慢辦」。他批評，若清潔隊員案件可以依法究責，那監委案件也應採取同等標準，否則司法公信將再受質疑。

吳景欽指出，他掌握的案例資料相當多，廉政署也曾整理過判例，司法在面對一般民眾時效率極高、追殺到底，但遇到高官卻成為檢察官「口袋案件」。他也再強調，清潔隊員案件不是沒有違法，但罪責性質與刑法標準應清楚區分。

吳景欽認為，司法系統從檢察機關到法官，都應針對本案反省，「最需要再教育的就是寫下相關判決的司法者」。最後，他提到助理費議題時指出，若助理費最後除罪化，在野如此，執政還得了，呼籲相關制度應全面檢討。

