中和男毒駕「擦撞5車」後逆向對撞釀3傷 警查獲毒品煙彈

新北市中和區男子毒駕連環撞，擦撞多車後再逆向對撞，釀3人受傷。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區5日晚間9時許發生嚴重毒駕車禍，45歲詹姓男子駕車行經忠孝街時，先後擦撞路邊停放的轎車及4輛機車，隨後又在華新街逆向行駛，與對向一輛自小客車猛烈對撞，造成包括他在內共3人受傷。警方到場進行毒品唾液快篩，結果呈陽性，並在車內查獲針筒與依托咪酯煙彈，全案依公共危險與毒品罪嫌移送法辦。

據監視器畫面顯示，黑色轎車通過路口後車身突然向右偏移，撞倒一排停放的機車。黑車與白車對撞後車頭全毀，白車倒退時還撞上後方的UBike騎士。旁人見狀擔心二次事故，連忙上前將倒地的女騎士扶離。

警方調查，詹男當時駕車擦撞路邊停放的1輛轎車與4輛機車後，又逆向行駛撞上28歲廖姓男子駕駛的自小客車。廖男倒車時不慎再撞倒單車騎士王女。

事故造成詹男右手骨折、王女雙腳擦挫傷，均送往雙和醫院治療；廖男手腳擦傷，已自行就醫。警方到場對詹男進行唾液快篩呈陽性，並查扣針筒1支及依托咪酯煙彈1個，依法舉發其毒駕並扣押車輛。

全案警詢後依《刑法》公共危險罪及《毒品危害防制條例》將詹男移送新北地檢署偵辦。

