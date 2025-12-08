俄烏戰爭和平談判 澤倫斯基：與美對談方案富建設性但不容易

俄烏戰爭已邁入第四年，是二次大戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）7日表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，但並不輕鬆。在未來幾天，他打算與歐洲領袖磋商。

澤倫斯基6日與美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）通話；他預計8日在倫敦會晤法國、英國及德國領袖，後續在布魯塞爾（Brusse1ls）進一步協商。

澤倫斯基在每晚例行錄影談話中表示：「美方代表清楚瞭解烏克蘭的基本立場...談話具建設性，但並非易事。」

路透社報導，對於俄烏和平談判，美方持續斡旋，並不時有高層接觸，但進展依然緩慢；有關基輔的安全保障，以及俄羅斯占領區地位等爭議懸而未決。

莫斯科方面說願意談，但指責基輔與西方阻撓和平進程；烏克蘭及其盟友則反控俄羅斯蓄意拖延，並藉外交手段鞏固既得利益。

川普表示，如何結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭，仍是他任內最棘手的外交難題。

歐洲領袖支持烏克蘭採取循序漸進的外交方式解決，加上長期安全保障與持續軍援的承諾。然而川普則聚焦快速達成協議與分擔責任。

外交官警告，所有談判仍脆弱不穩，易受美國政局變化的影響。