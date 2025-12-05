全面封殺！華視台語男主播性騷女同事5年 慘被「停播禁用」最新懲處曝光

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

華視日前爆出一名已婚台語男主播，涉嫌性騷擾女員工長達5年，多次傳送不當訊息給對方，最後被告到勞工局。此事曝光後，該名男主播即被華視下令全面停播禁用，而今（5）日最新懲處決議揭曉，該主播記一支大過。

華視日前爆出已婚台語男主播涉嫌性騷擾女員工的事件。（圖／翻攝自Google Maps）

根據了解，涉案的男主播相當資深且已婚，卻長達5年不停傳送逾矩訊息給同樣有家室的女員工，讓對方不堪其擾而告至勞工局。對此，男主播表示並無冒犯之意，但讓對方感受不佳該道歉，並配合公司調查。據悉，該名男主播後來遭到電視台全面禁播，包含上鏡露臉、聲音露出等全遭禁，不得以任何形式出現在頻道上，形同徹底封殺。

事發之後，華視曾發布聲明，表明會積極調查此事並依法懲處，同時強調公司對於職場性騷零容忍，並將透過持續強化相關教育來打造安全工作場域。而最新懲處今日曝光，該名男主播因違反公司職場倫理，依「獎金核發暨員工獎懲管理辦法」第十三條第七款予以記大過一次。



