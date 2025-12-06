台灣「性病」大搬風 愛滋降、梅毒升！13-24歲中招最凶 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣「性病」盛行排行榜，出現大洗牌，根據疾管署監測資料顯示，全台愛滋通報人數自107年起持續下降，今年更預估會是22年來新低，新增愛滋感染者人數不到900人，但相較之下，梅毒卻從109年起通報病例已連續四年上升，又以「13-24歲」增幅最為明顯，另外，淋病通報病例「13-24歲」的病例數仍偏高，性病呈現年輕化現象。

台北市立聯合醫院昆明防治中心近期推出5支《性病小學堂》系列動畫影片，內容包含安全性行為、愛滋病、梅毒及淋病等，以輕鬆有趣的方式呈現性健康知識，即鎖定要讓青少年也能吸收正確的性傳染病預防觀念。

台北市立聯合醫院昆明防治中心副主任袁美珍表示，隨著社群媒體普及與網路資訊快速流通，青少年接觸兩性議題與性行為相關內容的機會大幅增加，性觀念也日益開放，性傳染病逐漸年輕化的發展趨勢成為不容忽視的議題。

昆明防治中心分析疾管署監測資料指出，愛滋相關防治措施已有成果，但相較之下，性傳染病疫情近年卻呈現升溫趨勢。梅毒自109年起通報病例已連續四年上升，以13-24歲增幅最為明顯，113年較112年成長19%，其中男性上升9.4%、女性更大幅增加52.2%；113年淋病通報病例雖然較112年下降7.9%，但13-24歲的病例數仍偏高，反映性病呈現年輕化的現象。

昆明防治中心強調，為防止愛滋及性傳染病疫情蔓延，此次製作的《性病小學堂》系列動畫，即透過原創角色Dr.謝克斯、阿寶與小奇的互動，巧妙加入台灣美食、祭祀文化等在地元素，將性健康知識轉化為輕鬆易懂的趣味動畫，5支影片內容分別為：「什麼是安全性行為？」、「什麼是愛滋病？」、「愛滋病的預防與篩檢」、「什麼是梅毒？」、「什麼是淋病？」等。

袁美珍表示，性傳染病防治關鍵在於「安全性行為」與「主動篩檢」，民眾應培養正確的性健康觀念，落實全程正確使用保險套的安全性行為，以有效降低感染性病與愛滋的風險。並呼籲有性行為的民眾定期接受性病與愛滋病毒篩檢，早期發現不僅可及時治療，也能防止傳染，以行動保護自己與他人。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

