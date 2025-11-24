員工煎牛排嗨唱TWICE挨嗆：很憨！與客爆口角

男子受訪還害羞地自稱自己是木柵小GD。（圖／東森新聞）





昨天（23日）晚餐時間，台北東區一間知名的牛排攤，店員邊唱歌邊煎牛排，結果被隔壁攤的客人嗆說「你很憨」，雙方爆發口角。當事店員說，自己很愛周子瑜，可惜沒搶到演唱會門票，只好邊唱邊跳TWICE的出道曲，他還想到子瑜有唱蔡依林的〈日不落〉，就跟對方說不然唱〈日不落〉給他聽，神回答笑壞網友。而今天（24）他出面受訪，還害羞地自稱自己是「木柵小GD」。

牛排攤員工vs.顧客：「你在不爽什麼，（叫你們老闆過來啊），你在不爽什麼啦。」

指著對方大聲飆罵，顧客吃到一半，與牛排攤員工隔空開嗆，原來是因為店員唱歌惹到他。牛排攤員工vs.顧客：「我愛台灣，我愛周子瑜不行喔。」

搶不到偶像的票，隔空應援一下，其他客人卻不賞光，員工依舊越唱越帶勁，加碼送上安可曲。牛排攤員工vs.顧客：「不能唱周杰倫的歌是不是，不然我唱蔡依林的給你聽啦，我要送你日不落的項鍊啦，寄出代表愛的明信片啦。」

邊吵邊唱，其他員工也加入戰局。牛排攤員工vs.顧客：「『他唱歌怎麼了』，你吃你的東西，（有什麼問題，有什麼問題，你有什麼問題啊。）」

最後警方到場，要雙方緩緩情緒冷靜冷靜。牛排攤員工vs.員警：「我在唱周杰倫的歌，那位先生還跟我說『我很憨』，他說『你不覺得，你這樣很憨嗎』。」

這起衝突就發生在昨日晚間8點半，台北東區大安路一段上知名的牛排攤，當事店員現身，表示自己當時邊唱邊跳這首歌，遭對方開嗆。從國中就是周子瑜的鐵粉，唱TWICE的出道曲卻被嗆，內心真的很TT。

當事牛排攤店員阿邁：「木柵GD，（你再說一次，你再說一次），沒有人稱木柵小GD，跟隔壁店的聊到周子瑜唱〈日不落〉啊，然後我腦海就一直想到〈日不落〉啊。」

自稱「木柵小GD」他，工作的牛排攤在東區小有名氣，平價CP值又高。牛排在煎台上滋滋作響，香氣撲鼻好味道，是不少老饕最愛，但畫面曝光後，卻有不少網友說，經常聽到他在攤位上帶著熱情開心唱歌，希望他保持下去。可以罵我，但不能說我偶像，追星人這口氣嚥不下。

