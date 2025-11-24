嗨唱TWICE歌挨顧客罵 牛排店員工：不然我唱蔡依林

台北市 / 綜合報導

台北市大安區有家牛排店員工，在工作時大唱韓國女團TWICE的歌曲，引發一旁用餐民眾不滿上前辱罵，雙方發生口角糾紛，甚至驚動警方到場，影片被其他民眾上傳到網路，引發熱烈討論，還有網友在貼文底下留言點歌。對此當事員工也出面回應，表示自己是8年的ONCE，因為TWICE來台開唱但沒搶到門票，當天才會邊工作邊跟著音樂舞動，沒想到會意外挑起爭端。

牛排店當事員工阿邁VS.隔壁攤顧客廖姓男子說：「你在不爽什麼，叫你上頭過來啊，你在不爽什麼啦，你再這樣過來啊。」客人比手劃腳情緒相當激動，原來他聽員工唱TWICE的歌，心生不滿上前理論，牛排店當事員工阿邁VS.隔壁攤顧客廖姓男子說：「愛台灣愛周子瑜不行喔，不能唱周子瑜的歌是不是，那我唱蔡依林的給你聽啦。」

大聲告白周子瑜，不能唱KPOP乾脆再送上一首，蔡依林的日不落回嗆，附近民眾看到笑出聲，實際找到這位員工他也大方秀給你看，讓他跳一段舞，賭上ONCE的名譽送上一段勁歌熱舞，員工阿邁喜歡TWICE已經8年，終於盼到他們來台開唱卻沒買到票，只能邊工作邊唱歌，沒想到被客人飆罵，牛排店當事員工阿邁說：「講三次，你不覺得你這樣子很憨嗎，隔壁攤客人啊，我不懂，幹嘛這樣弄我。」

牛排店當事員工阿邁VS.員警說：「我剛剛再煎台上面，炒著我的麵，切我的菲力，我在唱周子瑜的歌，那位先生來跟我說我很憨，他說你不覺得這樣很憨嗎。」鬧到員警都獲報到場了解，事發在23日晚上八點多，台北市大安區一家牛排店，開心唱歌竟成為衝突爆發點，讓他唱段歌，影片PO網吸引超過200萬次瀏覽，還有網友表示想點歌，也意外成為話題焦點。

