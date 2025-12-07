國防特別預算啟動 全訊搶攻可攜式無人機反制系統商機

〔記者張慧雯／台北報導〕政府最新規劃1.25兆元國防特別預算，國內唯一軍用氮化鎵(GaN)IDM製造廠全訊(5222)直接受惠，全訊指出，將積極爭取政府「可攜式無人機反制系統」所需的高階固態功率放大器(SSPA)模組與準系統訂單，在整體訂單能見度提升下，明年起可望迎來營收與獲利雙重成長的亮眼表現。

政府最新規劃1.25 兆元國防特別預算，預計將於未來8年分年度投入，涵蓋防空、電戰、資安等七大面向，「臺灣之盾」計畫的主要目標之一是建構多層次防空系統，包括高、中、低層空中防禦網絡，以及強化飛彈攔截與防空網絡；此外國防部也公告規劃採購 635 套「可攜式無人機反制系統」，總金額高達96億元，此系統要求具備偵測、干擾，與接管等多重功能，反制範圍需達2公里以上，全天候環境下運作，並能直接安裝於輕型戰術車、民用車輛及艦艇。

全訊以砷化鎵(GaAs)、氮化鎵(GaN)及微波積體電路(MMIC)功率放大器(PA)產品為主，11月初更公告接獲某國防單位「高功率固態放大器組合」共兩項標案，總金額9.07億元；全訊也認為，隨國防特別預算的推動、新標案的開展，身為國內少數可提供軍工等級SSPA廠商，近期已成功完成國防部最新的軍品認證，此認證將有助於爭取最新的防空戰備標案訂單，為整體營收獲利帶來實質挹注，預估明年起整體營運可望重回成長軌道。

