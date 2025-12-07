【專欄】 用「心｣守護舌尖安全！



國內全聯「台灣鯛魚排」被檢出含水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」事件，最終竟以高雄市衛生局檢驗錯誤翻盤，荒謬情節令外界瞠目結舌！

高雄市衛生局發生低級檢驗錯誤，除暴露出內部管理嚴重缺失外，更凸顯抽驗過程的嚴謹度及精準度之重要性。透過抽檢本是發現食品安全問題、排除食品安全風險的重要技術手段，尤其隨著餐飲外賣、直播帶貨、網售食品、外賣食品等新業務激增，更加劇食安把關難度。因此對既往抽檢不合格率比較高的食品品種和檢驗項目，應加大抽檢的批次，並採即時公布原則；同時積極研發食用農產品快速篩檢技術，工具和試劑，大幅提升問題發現效率，才能為食品安全監管提供更強大的技術保障。

國內全聯「台灣鯛魚排」事件，原因出在高雄市衛生局檢驗錯誤，荒謬情節令外界瞠目結舌，市長陳其邁出面道歉。

此次「台灣鯛魚排｣烏龍事件，讓養殖戶及台灣鯛產業遭受池魚之殃，損失慘重。為防範類似烏龍事件再度發生，中央政府應針對整個食安檢驗機構管控，檢驗流程把關和對外公布規範等，進行嚴謹檢討修正，讓把關機制（包括問責）更為嚴謹，避免重蹈覆轍。

然而各相關部門和當事人在該烏龍事件發生初期的「制式｣應對，仍有諸多值得檢討之處，不應隨烏龍事件終結，船過水無痕。



1.主管機關漁業署在未進一步查驗前，即貿然推測「非養殖戶蓄意使用」，而是水源汙染或鄰田汙染所致，卻未提出任何可以佐證的科學檢驗數據，這樣的說法難以讓民眾信服。過去政府部門即經常將食安問題推給環境汙染（如毒蛋，非洲豬瘟等），卻往往查無實據，最後不了了之，根本問題沒有解決，食安事件才會一再發生，應有幾分證據說幾分話才有公信力！

2.和上次毒蛋一樣，消息對外公布後，全聯的問題「鯛魚排」大多數已賣光（進貨4488包已售出4080包），很大部分已吃進消費者肚子，而衛生部門提醒消費者已購買這批商品，可憑發票或產品向全聯要求退換貨；然而民眾更想問的是販售「有毒｣產品的超市和廠商難道不須承擔責任？消費者只能自認倒楣？難怪食安事件會一再發生！

3.每當發生食安問題時，總會有醫療專家出面安民眾稱，只要不食用過量不會對健康造成立即明顯危害，問題是若吃進肚裡的食物很多都帶點毒性，累積在體內就會產生驚人的毒害，不容輕忽。其實民眾最需要的不是政府的口頭道歉，而是安心吃蛋，吃魚的權利，只是以目前政府的作為，毒蛋事件不會是第一次，也不會是最後一次，政府如果願意把問題本質看清楚、把漏洞百出的系統修好，至少可以大幅降低下一次發生危機的風險，即便發生也可以很快被發現，讓損害變得更可控。

4.食品安全的本質是「系統問題」，須全面檢視，補破網，不應該只抓到「元凶｣就了事，才會讓我們一再遭遇毒奶粉、瘦肉精、毒澱粉、假油、毒蛋等等，其根本原因在於「制度｣，「執行力｣和政府心態均跟不上市場變化的速度；當產業在追求效率與低成本時，監管若沒有同步提升，就容易產生漏洞；一旦第一個破口出現，其餘的問題就會跟著出現，最終造成重大傷害。美國政府將召回產品依健康危害情況分類為一級（高風險或中等風險），使用該產品極有可能造成嚴重的健康不良後果或死亡；二級（低風險）使用該產品有極小機率會對健康造成不良後果；三級（邊際風險），使用該產品不會造成不良健康後果或風險可以忽略不計；分別採取不同措施，更加精準有效，值得國內參考。

5.農業一直與消費者的需求和偏好密切相關。消費者基於對食品安全、道德採購和環境影響的擔憂，要求所購買的食品，具有更高的透明度和可追溯性。為此，農民也必須改變他們種植的作物模式，轉向更永續，更安全的耕作方法；畢竟能夠適應便利需求，同時保持環境永續和確保食安做法的農民，將會在不斷發展的消費市場中，取得競爭優勢。

保障飲食安全，政府責無旁貸。近日發生的食安事件暴露政府「從農田到餐桌」的食安把關確有疏漏，且迄今仍未能建立「農產品安全無縫管理體系」，執行力更須檢討改進。畢竟食品安全從來不是靠運氣，而是靠完備的制度！