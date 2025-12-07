【專欄】 用「心｣守護舌尖安全！
國內全聯「台灣鯛魚排」被檢出含水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」事件，最終竟以高雄市衛生局檢驗錯誤翻盤，荒謬情節令外界瞠目結舌！
高雄市衛生局發生低級檢驗錯誤，除暴露出內部管理嚴重缺失外，更凸顯抽驗過程的嚴謹度及精準度之重要性。透過抽檢本是發現食品安全問題、排除食品安全風險的重要技術手段，尤其隨著餐飲外賣、直播帶貨、網售食品、外賣食品等新業務激增，更加劇食安把關難度。因此對既往抽檢不合格率比較高的食品品種和檢驗項目，應加大抽檢的批次，並採即時公布原則；同時積極研發食用農產品快速篩檢技術，工具和試劑，大幅提升問題發現效率，才能為食品安全監管提供更強大的技術保障。
國內全聯「台灣鯛魚排」事件，原因出在高雄市衛生局檢驗錯誤，荒謬情節令外界瞠目結舌，市長陳其邁出面道歉。
此次「台灣鯛魚排｣烏龍事件，讓養殖戶及台灣鯛產業遭受池魚之殃，損失慘重。為防範類似烏龍事件再度發生，中央政府應針對整個食安檢驗機構管控，檢驗流程把關和對外公布規範等，進行嚴謹檢討修正，讓把關機制（包括問責）更為嚴謹，避免重蹈覆轍。
然而各相關部門和當事人在該烏龍事件發生初期的「制式｣應對，仍有諸多值得檢討之處，不應隨烏龍事件終結，船過水無痕。
1.主管機關漁業署在未進一步查驗前，即貿然推測「非養殖戶蓄意使用」，而是水源汙染或鄰田汙染所致，卻未提出任何可以佐證的科學檢驗數據，這樣的說法難以讓民眾信服。過去政府部門即經常將食安問題推給環境汙染（如毒蛋，非洲豬瘟等），卻往往查無實據，最後不了了之，根本問題沒有解決，食安事件才會一再發生，應有幾分證據說幾分話才有公信力！
2.和上次毒蛋一樣，消息對外公布後，全聯的問題「鯛魚排」大多數已賣光（進貨4488包已售出4080包），很大部分已吃進消費者肚子，而衛生部門提醒消費者已購買這批商品，可憑發票或產品向全聯要求退換貨；然而民眾更想問的是販售「有毒｣產品的超市和廠商難道不須承擔責任？消費者只能自認倒楣？難怪食安事件會一再發生！
3.每當發生食安問題時，總會有醫療專家出面安民眾稱，只要不食用過量不會對健康造成立即明顯危害，問題是若吃進肚裡的食物很多都帶點毒性，累積在體內就會產生驚人的毒害，不容輕忽。其實民眾最需要的不是政府的口頭道歉，而是安心吃蛋，吃魚的權利，只是以目前政府的作為，毒蛋事件不會是第一次，也不會是最後一次，政府如果願意把問題本質看清楚、把漏洞百出的系統修好，至少可以大幅降低下一次發生危機的風險，即便發生也可以很快被發現，讓損害變得更可控。
4.食品安全的本質是「系統問題」，須全面檢視，補破網，不應該只抓到「元凶｣就了事，才會讓我們一再遭遇毒奶粉、瘦肉精、毒澱粉、假油、毒蛋等等，其根本原因在於「制度｣，「執行力｣和政府心態均跟不上市場變化的速度；當產業在追求效率與低成本時，監管若沒有同步提升，就容易產生漏洞；一旦第一個破口出現，其餘的問題就會跟著出現，最終造成重大傷害。美國政府將召回產品依健康危害情況分類為一級（高風險或中等風險），使用該產品極有可能造成嚴重的健康不良後果或死亡；二級（低風險）使用該產品有極小機率會對健康造成不良後果；三級（邊際風險），使用該產品不會造成不良健康後果或風險可以忽略不計；分別採取不同措施，更加精準有效，值得國內參考。
5.農業一直與消費者的需求和偏好密切相關。消費者基於對食品安全、道德採購和環境影響的擔憂，要求所購買的食品，具有更高的透明度和可追溯性。為此，農民也必須改變他們種植的作物模式，轉向更永續，更安全的耕作方法；畢竟能夠適應便利需求，同時保持環境永續和確保食安做法的農民，將會在不斷發展的消費市場中，取得競爭優勢。
保障飲食安全，政府責無旁貸。近日發生的食安事件暴露政府「從農田到餐桌」的食安把關確有疏漏，且迄今仍未能建立「農產品安全無縫管理體系」，執行力更須檢討改進。畢竟食品安全從來不是靠運氣，而是靠完備的制度！
其他人也在看
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 4
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 810
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 211
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 24 分鐘前 ・ 253
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 16 小時前 ・ 330
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 20
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 224
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 7 小時前 ・ 12
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 6
有其父必有其子？賴瑞隆舊帳遭翻出
爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，因子女在校涉嫌毆打同學並恐嚇「打死你」，5日出面道歉表示先動手就是不對。國民黨青年軍賴苡任隨即在臉書發文諷刺「有其父必有其子」，更翻出過往影片指控賴瑞隆在立法院「專挑女性立委下手」，引發輿論關注。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 272
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 79
為籌父母醫療費下海！甜美女大生「輟學改當AV女優」擄獲468萬老司機
在社群擁有468萬粉絲的網黃史凱勒（Skylar Mae）曾就讀大學，原本立志當牙科護理師，但考量雙親健康問題，需負擔巨額醫療支出，為了「孝親」，選擇輟學，投入OnlyFans創作，拍攝成人影片，不僅因此爆紅，還能藉此好好照顧她的父母；在家人眼中，雖然女兒為此下海，雙親也未反對，還給予全力支持。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 28
柯文哲直播開炮賴清德「通匪」 郭正亮點評感嘆：頭腦比賴清楚太多
台灣民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌4日晚間於YouTube直播達5萬人同時收看，其中談及總統賴清德4日接受《紐約時報》專訪時稱台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題，柯文哲對此表示「「通匪！國安法！控告賴清德通匪。」談及2026年地方公職人員選舉藍白合，柯文哲則表示「只要規則清楚就好，不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，那個讓3%、6%，那實在太好笑......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 198