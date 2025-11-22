左營深夜「怠速擾鄰」竟是酒醉卡車內 65歲男醉昏倒車頭凹陷

65歲醉漢酣睡車內警上前一查竟是酒駕現行犯。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市左營區22日凌晨發生一起離奇的深夜擾民事件，一輛轎車停靠在進學路旁，怠速聲整整響了許久，附近住戶被吵得無法入睡，紛紛報警求助。警方趕抵現場後，竟在車內發現一名65歲許姓男子醉倒在駕駛座上，渾身酒味濃厚、語無倫次，顯然已完全失去行車能力。更令人驚訝的是，轎車車頭還出現明顯凹陷撞擊痕跡，警方一度懷疑是否發生擦撞肇逃。

事發於凌晨1時許，左營派出所接獲多起住戶報案，指稱一輛轎車在路邊長時間怠速、引擎聲刺耳，疑似駕駛有狀況。警方到場後敲窗叫喚許男，發現他喝得爛醉，雙眼迷濛，說話含糊不清。警方立即進行酒測，呼氣酒測值超過規定標準的0.25mg/L，當場觸犯公共危險罪，警方依法將他逮捕。

不過，現場另一個疑點讓警方更加警覺許男車輛前方保險桿凹陷，明顯有撞擊痕跡。警方立刻調閱沿線監視器，追查是否涉及酒駕肇逃。不料畫面顯示，許男在當晚出門時，車頭就已經受損，沿途行駛期間也未見任何碰撞、閃避異常或肇事情形，排除肇逃可能。

警方詢問許男事故原因時，他因身體不適、且醉意未退，無法明確回應，警方考量其身體狀況，將他送醫治療，再進一步調查其酒駕行為。

事件引發附近居民議論，有人表示整整被怠速聲吵醒三次，也有人說原以為有人在車內昏迷，沒想到竟是一名醉到不省人事的駕駛。警方也再次呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能造成路上不可逆的悲劇，任意怠速也會影響民眾休息，提醒民眾切勿心存僥倖。目前，全案依公共危險罪偵辦中，警方亦將持續釐清許男車頭受損的時間與原因。

