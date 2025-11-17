彰化縣社區化福利旗艦計畫成果耀眼 溪州鄉六社區聯手展現能量

觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣政府推動的「114年度社區化福利旗艦計畫成果展」，15日上午在溪州鄉盛大舉行。本次活動由溪州鄉溪厝社區發展協會領軍，結合三圳、舊眉、圳寮、東州及北斗新生等社區，共同組成「溪州小旗艦」團隊，向縣府長官與各界來賓展示一年來豐碩的福利推動成果。

溪州小旗艦發表活動會場上，由溪厝社區發展協會理事長呂永富領軍的成果亮麗呈現。（圖／記者周厚賢攝）

今年成果展以「溪州福利與永續—領航協力作伙行」為主軸，由溪厝社區發展協會理事長呂永富帶領團隊，透過各社區獨具特色的展示與表演，呈現出各社區依循在地民情、文化底蘊與長者需求所發展出的多元服務模式。展場內容涵蓋健康促進、在地照顧、樂齡學習、共餐服務等，讓外界清楚看見溪州在高齡社會中的因應作為與實質成效。呂永富表示，溪州各社區團隊在過去一年不僅強化長者照護，更讓社區形成互助與陪伴的支持網絡，讓長輩能在熟悉的環境中獲得優質的照顧與身心靈健康促進。

在溪厝社區發展協會領軍，結合三圳、舊眉、圳寮、東州及北斗新生等社區共同組成「溪州小旗艦」團隊，在傳統農村型社區展現旺盛的活力。（圖／記者周厚賢攝）

溪州鄉長江淑芬也在活動中表達高度肯定。她說，推動社區工作需要「傻子精神」與滿滿熱情，才能喚起居民共同投入。而在過去三年的努力中，她親眼看見每個社區的進步。本次成果展能夠向縣長與賓客展示「溪州小旗艦」的亮麗成果，讓她深感驕傲，也期盼未來持續與社區幹部合作，推動長照與福利政策，讓每位長者都能被妥善照顧。