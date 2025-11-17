【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】

【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！

隨著秋意漸濃，台北市年度花季盛事「2025士林官邸菊展」即將於11/28～12/14在士林官邸公園登場！今年以「藝菊圓夢」為主題，踏入由菊花與藝術交織而成的夢想國度，在15個風格迥異的展區中展開一場如詩如畫的花藝冒險。

活動時間：11/28～12/14

2025苗栗縣獅潭鄉仙草花節「獅潭花饗宴」11/29～12/14浪漫來襲！紫色花海仙氣滿滿、地景打卡點、遊戲闖關集點、週末限定市集&表演，堪稱苗栗最盛大、最好玩的花海盛宴，全臺灣最具創意的仙草美食盛宴，一起到苗栗獅潭鄉感受仙草花海的浪漫。

活動時間：11/29～12/14

2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。

活動時間：11/22～12/7

2025銅鑼杭菊生活節原訂11/15～11/16舉辦，但因鳳凰颱風影響，延期至11/29～11/30在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。

活動時間：11/29～11/30

被譽為北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，吊橋在安全性與美觀上全面升級。白石湖社區坐落於內湖山林，不需遠行即可親近自然，是週末踏青、親子出遊的理想選擇。另外，即將於12月登場至翌年5月的內湖草莓季，也是大小朋友期待已久的採草莓體驗。

活動時間：2025年12月起～2026年5月

聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！

活動時間：即日起

統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「 威尼斯 」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力，13米高聖誕樹與氛圍感滿滿造景，今年歲末聖誕節一定要前往踩點、打卡！

活動時間：即日起～2026/1/1

賞浪漫仙草花海的季節到了！一年一度的關西仙草花節於11月22日、23日展開，現場不僅能賞仙草花海美景，還能體驗活動、逛市集，快將最新美圖及取景角度筆記起來，提前規劃賞花行程！

活動時間：11/22～11/23

碧潭變得熱鬧可愛起來！除了天鵝船悠悠划出的浪漫風景，還有超萌的「水豚君」登場，將碧潭變成療癒系的水豚樂園。全台唯一的復古人力擺渡船，可搭到碧潭岸邊「灣潭兒童遊戲場」，「獅仔頭登山步道」，可以輕鬆漫步、親近自然，享受一場結合可愛、懷舊與戶外活力的新店碧潭一日遊。

活動時間：即日起～12/28

每到聖誕節，貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣塲的節慶布置總是信義區的一大亮點。今年與DIORBEAUTY攜手合作，即日起至11月23日在一樓中庭打造5米高DIOR奇幻星願聖誕樹，同步開設《迪奧奇幻星願限定快閃店》，讓整個空間瀰漫濃濃的冬日與節慶氛圍。

活動時間：即日起～11/23

為推動和平地區觀光發展，台中市政府爭取交通部觀光署補助並自籌配合款，投入總經費3,490萬元辦理「和平區雪山坑步道環狀線建置工程」，歷經約8個月施工，於今年10月底順利完工。步道全長約2.4公里，串聯桃山部落周邊自然生態與原民文化景點，成為融合文化體驗與生態保育的登山健行新據點。

活動時間：即日起

經典美式冰淇淋品牌DQ（Dairy Queen）於11月18日在台北101美食街盛大開幕！DQ除了將帶著品牌最具代表性的倒杯不灑「暴風雪系列」冰淇淋亮相，還將同時推出疊疊樂甜筒、聖誕節冰淇淋蛋糕等超過50款趣味與美味兼具的全新冰品，冰品控們追起來！

活動時間：11/18起

全新美拍九重葛景點快收藏！「藏九花園」是一座以九重葛為主題的花園，於今年11月1日正式開園，園內不僅能賞繽紛九重葛花海，還能捕捉百米花牆等3大亮點，快將本篇美圖及交通、入園情報筆記起來！

活動時間：即日起

新竹冬季暖心親子盛事──「新竹冬日童樂會」於11/15起，在東門城範圍及北大公園登場，活動以「溫暖、歡樂」為主題，今年活動最大亮點，就是邀請日本家喻戶曉的超人氣動漫角色麵包超人，以6米高的「身影」蒞臨現場，直至11月30日止。除了東門城的氣模展出外，11月6日「冬日童樂會」系列活動，北大公園還有「麵包超人見面會」及「戶外電影放映會」等。此外，11月15日至11月30日期間，新竹還推出「AR互動體驗—尋找麵包超人大挑戰」活動，結合科技與遊戲互動，「玩家們」可以化身小小探險家，在新竹市8大景點區展開一場趣味尋寶任務。

活動時間：即日起～11/30

備受哆啦迷期待的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展—高雄站》自11月14日起於國立科學工藝博物館盛大登場，特展設有十大主題展區，展出上百座哆啦A夢立體公仔與巨幅漫畫場景，一次滿足粉絲所有期待。更推出高雄站限定商品，錯過台北站的粉絲千萬別再錯過這次朝聖機會！

活動時間：即日起～2026/2/22

漸層落羽松大道拍起來太夢幻！「中台禪寺」停車場種有約200多棵的落羽松，每年秋冬時形成金棕樹海美景，號稱「全台最美停車場」，現場還可賞37層樓寺廟建築大景！

活動時間：即日起

唯美延伸感落羽松樹海這裡拍！「九芎村落羽松祕境」擁有整齊排列的落羽松林，不僅形成具延伸感的樹海步道，這裡還是一處免費的落羽松景點，快將取景範本及順遊景點筆記起來，把握賞期造訪！

活動時間：即日起～11/30

超萌小女警即將降落台中啦！全台最大的花卉盛典「2025新社花海暨台中國際花毯節」，今年主題特別與人氣卡通《飛天小女警》合作，除了可以看到超可愛的花花、泡泡、毛毛出沒在40公頃壯闊花海，還特別設置期間限定《飛天小女警》限定主題館，推出超過60款限定周邊商品，讓人通通都想打包帶回家！趕緊一起來看看吧～

活動時間：即日起

巨型燈海聖誕樹拍起來太壯觀！「新光三越 台南西門新天地」今年有別以往的實體聖誕樹造景，採用燈海在建築外牆上打造30米、南台灣最高的聖誕樹，快將雪花秀時間及順遊景點筆記起來，前往捕捉浪漫氛圍美照！

活動時間：即日起～2026/1/2

首度移師來台展出的【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】於11月12日在新光三越台北信義新天地A11-6F開展。展覽亮點包括Hello Kitty歷年商品與設計、聯名設計、跨界合作，還有可以拍照打卡的造景，更有紀錄片般的影像播映區讓粉絲完整感受Hello Kitty魅力，另有台灣才有的互動展區，以及入場即贈的台灣限定迷你可愛透卡，粉絲千萬不能錯過這次的特展！

活動時間：即日起～2026/1/11

台泥DAKA園區將處理垃圾的台泥DAKA再生資源利用中心，打造全新景點「鸚鵡螺圖書館（Nautilus Bibliotheca）」，11月起推出全新的「鸚鵡螺圖書館奇幻之旅」體驗遊程，這裡除了能俯瞰重建後的台泥港電廠園區與浩瀚太平洋，還可前往「水泥幻奇展區」了解台泥低碳轉型與國際化的歷程，或到「百蕨園」探索生物多樣性。

活動時間：11月起

秋意漸濃，阿里山賞楓季也即將展開，由百年蒸汽火車當嚮導，來山上走走跟秋賞個楓。林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)，在秋季推出「楓度翩翩」主題列車遊程，全程行駛國寶級蒸汽火車31號附掛全臺灣檜木所打造的檜木車廂，前往林鐵特色車站及賞楓秘境，感受百年林鐵穿梭林間聆聽森音、體驗山林的寧靜美好及高山鐵道魅力。

活動時間：11/18

出國旅行整理行李要注意！很多人會把藍牙耳機也放到託運行李裡一起打包，但台灣航空公司最新規定是藍牙耳機禁止託運，像是華航、長榮、虎航、立榮、華信紛紛表態即日起禁止託運，因為藍牙耳機及充電盒中內含鋰電池，不符合飛航安全的電子用品規範要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免影響機場的報到速度與登機流程。

活動時間：即日起

不只與迪士尼合作推出「捷伴萌寵派對趣」彩繪列車與特別活動，台北捷運更聯手迪士尼一同迎接《動物方城市2》上映，11月5日起至2026年1月15日於中山站4號出口旁，打造全台唯一「動物方城市主題聖誕樹」，聖誕樹週邊還有相關造景與彩繪壁畫，粉絲一定要找機會去拍照打卡！

活動時間：即日起～2026/1/15

2025「SKM Park Outlets 高雄草衙」聖誕造景登場，今年打造8米雪境聖誕樹、北極熊冰屋等主題造景，快將6大打卡亮點及雪花音樂秀時間筆記起來，出發捕捉節日氛圍美照！

活動時間：即日起～2026/1/1

飛天小女警主題花海這裡拍！「2025新社花海暨台中國際花毯節」於11月8日至11月30日登場，今年不僅結合卡通頻道「飛天小女警」，更打造18米高、歷屆最大主花毯，快將活動地圖及交通接駁情報筆記起來，提前規劃賞花行程！

活動時間：即日起～11/30

「2025新北歡樂耶誕城」於11月14日至12月28日展開，屆時將點亮 LINE FRIENDS 馬戲團聖誕樹主燈，並搭配光雕投影秀及多場系列活動，快將現場美圖一同筆記起來，出發捕捉節日氛圍美照！

活動時間：即日起～12/28

近距離銀杏樹海拍起來太夢幻！「武陵農場」擁有全台灣少數銀杏林密集且集中的地方，同期還可賞浪漫楓紅等多種秋季美景，快將最新美圖及花況筆記起來，把握賞期上山療癒一下！

活動時間：即日起

喜迎年末聖誕跨年氛圍，台北車站大廳也樹立起22米高的聖誕樹，是全台室內最高的聖誕樹，由6萬顆燈泡打造，11月6日晚間正式亮燈，亮燈儀式還邀請到金曲歌王盧廣仲到場，以「當微風點亮車站 When Breeze Lights Up the Station」為主題，點亮屬於冬日的希望與祝福！

活動時間：即日起～2026/1/2

經典必拍波斯菊花海綻放了！這一處粉色系波斯菊景點不僅能賞3色漸層花景，還能將「台版大峽谷」一同入鏡，快將同框美拍亮點、5大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往取景！

活動時間：即日起

經典必訪落羽松景點開園了！「后里泰安 羽粼落羽松」種有超過800棵落羽松，今年更設有偉士牌機車等5大美拍亮點，快將園區最新情報一同筆記起來，前往捕捉秋冬限定美照！

活動時間：即日起

中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。

活動時間：即日起～11/30

「2025新北歡樂耶誕城」活動將自11/14～12/28盛大展開，連續45天一起來同樂，今年以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP品牌合作，打造可愛趣味的各式裝置，分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場以及板橋轉運站等區域，營造繽紛璀璨的耶誕節慶氛圍！

活動時間：即日起～12/28

秋天限定的銀白浪漫，草嶺古道上芒花隨風搖曳，每年吸引逾9萬名遊客慕名而來。「草嶺古道芒花季」已邁入第24年，今年活動將於11月1日～11月30日登場，一同走進秋日花浪，感受如詩如畫的季節之美。

活動時間：即日起～11/30

進入歲末寒冬的季節，苗栗最夯的玩樂體驗就是大湖採草莓！草莓季從2025年11月開始，一直到2026年4月結束。除了在大湖鄉體驗草莓採果、大啖草莓冰淇淋、草莓大福等週邊商品嚐鮮之外，也可順道到鄰近的泰安泡湯和品嚐客家美食，安排豐富好玩的草莓之旅！

活動時間：2025/11～2026/4

備受矚目【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】傳出海外首站於台灣登場後，許多人皆相當期待，主辦單位公布活動11月12日起於新光三越台北信義新天地A11-6F開展，以「持續陪伴粉絲的Hello Kitty」為主題，帶領粉絲一同探索Hello Kitty的魅力風采！早鳥票10月30日開賣！

活動時間：即日起～2026/1/11

位在南投竹山的「黃山秘境-景觀餐廳」，因滿開的粉白雙色九重葛花瀑成為熱門打卡點！大片九重葛沿牆垂落，如夢似幻的花牆宛如花海瀑布，讓人隨手一拍都是明信片級美照。

活動時間：即日起

白天的知本森林遊樂區以豐富的自然生態、多樣化的步道系統和溫泉文化聞名，夜晚則搖身一變成為充滿神秘氣息的森林舞台。台東三日遊的第一晚，我們到知本國家森林遊樂區體驗難得的「夜探知森」夜間導覽活動。

活動時間：即日起～11/30

不只台南有巨大水豚出沒安平！來自日本的超人氣插畫IP「水豚君」也即將現身新北碧潭風景區和大家見面啦！活動將於10/24起展出至12月底，開幕當晚將帶來絢麗煙火秀，現場除了展示漂浮水面上、高達12公尺的呆萌水豚君氣偶，陸地還有多位水豚好朋友也會一起出現，每逢週末假日都有市集進駐，更有「水豚君快閃店」可以逛！趕緊一起來看看吧～

活動時間：即日起～12/21

今年秋冬，新店碧潭於10月24日起至12月21日將迎來新佳賓，這位「紅人」來自充滿療癒風情的日本超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」，將進駐碧潭地景裝置展與大家見面，在新北碧潭大展爆棚的萌魅力，活動期間於每晚6時至10時點燈，將與粉絲們相約共度暖心時光。

活動時間：即日起～12/21

「臺南關子嶺溫泉美食節」是臺南秋季最具代表性的觀光盛事之一，這個慶典結合溫泉、美食、文化與夜間光環境，每年皆吸引大批遊客造訪！今(2025)年關子嶺溫泉美食節於昨(25)日登場，活動至11月24日止，典禮在象徵祈福的「神社搖鈴」聲中揭開序幕，同時也為一年一度的關子嶺盛會揭開熱鬧序章。

活動時間：即日起～11/24

滿版芒草山坡大景這裡拍！「中湖戰備道」沿途擁有遍布山頭的銀白芒草花海，這裡也能取景S彎延伸感道路，被網友譽為「陽明山最美公路」，快將10大取景範本筆記起來，找個好天氣上山拍美照！

活動時間：即日起

滿版芒草山坡美景太夢幻！陽明山芒草花季於每年10至11月左右展開，其中大屯山步道沿途不僅可賞銀白芒草花海，還能眺望台北盆地美景，快將美拍必訪草原步道一同筆記起來，找個好天氣前往賞景！

活動時間：即日起

埃及迷看過來！台南奇美博物館去年的《從拉斐爾到梵谷》引發看展熱潮，今天宣布即將在明年與大英博物館推出《埃及之王：法老》展覽，整場展覽集結280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，不但是台灣史上最大規模的法老文物，還引進總計達28噸的大型石像參展！官方也公佈早鳥票即將在10/20開賣，喜歡埃及文化的朋友別錯過囉！

活動時間：首波售票於10月20日中午12:00起限量開賣

秋天的陽明山，除了滿山芒花搖曳生姿，更藏著許多值得細品的秘境。不論是能俯瞰台北夜景的露營地、結合藝術與自然的美術館，或是溫泉旅宿與特色咖啡廳，都是週末放空的絕佳選擇。沿著山路蜿蜒而上，白色芒花隨風起舞，彷彿走進雲霧仙境。

活動時間：即日起

古色古香的美人樹景點這裡拍！桃園八德有一處美人樹花海，現場不僅能賞夢幻的粉紅花景，還能將紅磚古橋、水池倒影一同入鏡，快將8大取景範本及現場情報筆記起來，把握花期前往賞花！

活動時間：即日起

經典美人樹花海步道綻放了！「香田國小」對面有一條綿延100公尺的美人樹步道，夢幻的粉紅花景每年都吸引不少花迷前往朝聖，快將10大美拍範本及取景角度筆記起來，把握花期前往賞花！

活動時間：即日起

美拍狼尾草全新景點在這裡！「潤泰水泥鐵道」不僅擁有長達1.4公里的鐵道美景，現場還能將唯美的狼尾草一同入鏡，快將花海位置、5大取景角度及3大順遊地筆記起來！

活動時間：即日起

裝置藝術打卡場景越來越多，每個都好吸睛，一起來看看全台的巨型裝置，誇張放大版的比例，宛如走入巨人世界裡，可愛又呆萌的模樣，讓人感覺被療癒了，就讓這些超萌大型裝置景點，陪你一起chill打卡拍美照！

活動時間：即日起

台中氣候宜人，而且四季也各有不同風貌，在緊接而來的國慶連假，民眾不妨在秋意濃厚之際，不妨來個賞花遊，后里的環保公園近日成為熱門話題，大片黃波斯菊花海正值盛放，金黃花浪隨風搖曳、燦爛如陽光地毯，再加上落羽松，大展美麗的秋景，民眾不妨把握季節限定美景。

活動時間：即日起

台北又有免費好去處啦！這次要推薦給冰U們的，是位在中正區的 臺灣新文化運動紀念館，不僅免門票參觀、交通又超方便，最近還推出了超有趣又知識滿滿的特展—全糖株式會社：日本時代臺灣糖業歷史特展。想不到吧？原來糖，不只是生活裡的甜味，更是臺灣發展史中不可或缺的重要角色！

活動時間：即日起～2026/8/9

北台灣最大規模的「萬代扭蛋期間限定店」盛大登陸台北101購物中心5樓！近千台扭蛋機整齊排列，堆疊出壯觀的「扭蛋海」景象，集結吉伊卡哇、鬼滅之刃、三麗鷗、迪士尼、寶可夢以及HOLOLIVE等人氣IP，讓粉絲一次轉遍最夯主題。現場更打造巨型扭蛋打卡區，讓扭蛋迷沈浸超夢幻的扭蛋宇宙！

活動時間：即日起～2026/3/31

桃園市立美術館自2025年10月1日起，將每月的第一個星期三訂為桃園市「市民日」（10/1起），第一個星期五訂為「里民日」（10/3起），桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館都能免費參觀，將先試行至2025年12月31日止。桃園市市民及在地里民可多多利用市民日First Wednesday、里民日First Friday優惠！

活動時間：即日起～12/31

全新美人樹花海景點快收藏！「二水自行車道」不僅能賞粉紅美人樹美景，車道沿線與鐵道並肩而行，還可捕捉花海與火車同框畫面，快將3大美拍角度及列車情報筆記起來，把這裡加入美人樹景點清單！

活動時間：即日起

台北的秋天正悄悄展開，銀白芒花在微風中搖曳，夕陽灑落山巒，構築出最迷人的季節風景。搭乘捷運即可輕鬆抵達多處秘境，不論是暖心的森林系咖啡館，還是療癒身心的溫泉，都能感受秋日的溫柔氛圍。

活動時間：即日起

臺灣因天候關係，平地想看到楓紅，其實真的要看氣溫等因素，需有「機」緣，許多楓樹，都未等到冷空氣的召喚，在楓紅之前就開始葉落，但臺灣有一種植物，倒能感受「秋色」之美，那就是臺灣欒樹，因花開的金黃、蒴果的褐紅，讓秋色有了層次之美，而臺北在秋天最美的道路之一，就在敦化南路上，此時臺灣欒樹「黃花」已全面盛開，大展金燦燦色彩，駕車行經其下，彷彿穿越一條金色的時光隧道。

活動時間：即日起

漸層欒樹花海巨龍這裡拍！「埔里內埔飛場」不僅是2025年最早綻放的4色欒樹人氣景點，運用空拍設備還能捕捉滿版巨龍花海，快將5大美拍角度及3大順遊景點筆記起來，把握花期前往賞花！

活動時間：即日起

為促進臺韓觀光旅遊交流，即日起至115年8月30日止，台北捷運公司與桃園捷運公司、韓國機場鐵路公司(AREX)，首度聯手推出「臺韓旅行套票」，整合3家公司旅遊票券，提供旅客最高可享9折優惠，由票券平台KKday與Klook銷售，整合多元運輸，提供往返臺灣與韓國的旅客舒適便捷的交通服務。

活動時間：即日起～2026/8/30

秋季限定銀白花海場景拍起來太浪漫！每年9到11月是賞芒花和甜根子草的季節，景編盤點了全台14大芒花、甜根子草美景，推薦花海迷將這些景點加入造訪清單！

活動時間：即日起～11月

全新美拍甜根子草景點+1！沿著石牛溪兩岸種有滿滿的甜根子草花海，現場不僅能捕捉滿版銀白浪花，還能搭配高低落差地形，拍出獨有的層次大景，快將現場4大打卡亮點筆記起來，找個好天氣前往捕捉美照！

活動時間：即日起

小王子鐵粉衝高雄了！為歡慶經典角色「小王子」125歲，古典玫瑰園攜手高雄市政府文化局，特別於9/13起至2026/3/31，在打狗英國領事館文化園區推出《小王子125周年特展─看海，是一種陪伴》，打造全台最浪漫的打卡景點，３大必拍雕像、限定小王子下午茶一次看！

活動時間：即日起～2026/3/31

「2025-2026台灣好湯」啟動儀式，將於2025年9月6日在知本溫泉區知本金聯世紀酒店正式啟動。交通部觀光署一次串聯全台19大溫泉區泡湯、吃美食、玩遍台灣，還有總額超過百萬好禮等你抽！今年主打「溫泉美食」、「健康養生」，不只秋冬，四季都能享受暖呼呼的療癒泡湯時光，活動期間不但有跨區優惠、特色二日遊行程，還推出三大線上抽獎活動，日本來回機票、星級住宿券通通有機會帶回家！

活動時間：即日起～2026/3/31

雙北秋季限定美景正盛開！隨著涼風拂過山巒，大片銀白芒花如浪翻湧，將步道染上一片夢幻色彩。無論想登高望遠，還是欣賞山海相映的壯麗景緻，雙北都藏有值得一遊的秘境。這次精選6條最美芒花步道，讓你一次收藏秋日山海風光！

活動時間：即日起

夢幻八月雪滿版大景開拍了！甜根子草主要分布在低海拔、乾旱的河床砂礫地，高度比人高出幾十公分，讓人宛如置身在仙境中，成為秋季熱門的美拍場景。

活動時間：即日起

年度必拍裝置藝術同框稻田山景的時刻來了！2025縱谷大地藝術季於7月1日展開，今年以3大主題、12組藝術家、6個國家，打造出12件地景藝術作品，快將本篇美圖及作品位置筆記起來，出發賞景拍美照！

活動時間：即日起～12/31

台北小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園，首度攜手知名地標台北101，推出超值套票優惠，採線上售票，即日起可至「Stage 101」線上平臺購買，並同步預約入場時段，開放預約日期自7月15日至12月31日止，暢遊台北三大景點！

活動時間：即日起～12/31

「壯圍生活節」，今(2025)年邁入第7屆，將於7月26日登場，其中首場活動重頭戲為「星夜沙丘音樂會」，音樂會將以園區內水岸舞台結合地景藝術作品，搭配夜間光影打造出專屬於壯圍的展演舞台，並安排知名歌手萬芳、十鼓-手合鐵鼓樂團演出，在音樂饗宴中為壯圍生活節活動宣告盛大登場！

活動時間：即日起～2026/2/28

【旅遊攻略】宜蘭龜山島歷經去年康芮颱風襲台提前封島修復，歷經近4個月的修繕將於3/1開放登島！龜山島是台灣目前尚存的活火山，每年預計會在3月1日起至11月30日開放登島，採總量管制人數須先預約，可由頭城上船登島，自然美景加上周邊景點一次順遊，開放登島預約後人潮眾多，建議提早規劃行程。

活動時間：即日起～11/30

活動時間：即日起

