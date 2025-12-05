怕民怨？ 劉世芳赴綠黨團「商討禁小紅書對策」

內政部長劉世芳稱，小紅書在台灣沒有法律代理人，也視台灣法律於無物。（圖／TVBS）

內政部長劉世芳，怎麼會從民進黨團辦公室走出來，原來剛才和幹部討論「禁小紅書的應對策略、回應」。甚至隔壁的國民黨開記者會砲轟，劉世芳刻意花時間，先聽完內容，才接受媒體訪問。

內政部長劉世芳稱，小紅書在台灣沒有法律代理人，也視台灣法律於無物。（圖／TVBS）

內政部長 劉世芳 說:「臉書跟Line第一個，他們在台灣有按照台灣的規範，譬如說他們有這邊的法律代理人，小紅書也聯繫過非常多次，視我們的打詐條例於無物，這樣子的一個小紅書，值得我們去支持它嗎。」

劉世芳話講得很重，小紅書要封殺到底，但特地討論對策，是怕民怨反撲嗎?國民黨質疑，禁止小紅書是「政治封鎖」，從今年1月統計到10月，警方針對假投資廣告下架處分，META的臉書、IG就有7萬2512件，高達97.4%。

廣告 廣告

YouTube僅1935件，2.6%，而META在4、5月期間，各被裁罰一次，共1600萬元，涉詐嚴重性，遠高於小紅書。台北市長 蔣萬安 說:「我認為要對台灣的民主，要對台灣的年輕人要有信心，更何況我們在華人世界，一直引以為傲的言論自由，如果賴清德政府執意，做這樣的決定，要這樣做，那我們還能稱為是不翻牆的民主嗎。」

台北市長蔣萬安批評，若賴政府執意封鎖，還能自豪我們是不用翻牆的民主嗎?（圖／TVBS）

但實際上，小紅書在數發部公布的6大風險檢測中，小紅書全數違規，包括蒐集敏感資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵，擷取系統和數據回傳。行政院也表態，只要有助於防制詐騙的相關管制作為，都予以支持。

立委(民) 鍾佳濱 說:「主要是因為它的伺服器，放在一個會受威權政權，不尊重人民權利，進行調取的國家就是中共。」小紅書遭封鎖，影響全台三百萬用戶，但政府態度強硬，沒得轉圜。

更多 TVBS 報導

封小紅書殺雞儆猴！他揭「幕僚一時腦衝」：恐得罪兩大票倉

小紅書受限找解方！「改DNS」可用 民眾：比IG好用

免花錢買VPN！小紅書封鎖一年 網「1步驟」直接攻陷

300萬用戶遭殃！小紅書封鎖一年 趙少康：封不住民進黨的心虛

