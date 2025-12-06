投訴路標指示不清遭冷處理 謝忻發文藍綠議員搶留言

台北市 / 綜合報導

藝人謝忻在社群軟體發文，意外引起台北市松信選區的里民服務戰。原來是她的住家周邊，有一塊路牌指示不清，謝忻發文標示「尋找南松山議員或是委員」幫忙，也說向台北市議員詹為元陳情卻沒進展。這篇貼文一出，除了詹為元趕緊留言更新進度，也一次吸引民進黨三個議員關注。

馬路上車來車往但有個路牌指標方向，記者張小媛說：「在我右手邊以及右後方的方向都是塔悠路，上方的路牌看起來沒有問題，不過南京東路五段指的方向，卻是我左手邊的大樓。」

不只路牌指的方向有疑慮，同個方向的對面也是南京東路，要不是在地人很難釐清，周邊住戶也相當困擾包含藝人謝忻，藝人謝忻說：「這一區就是一個神祕鬼打牆地帶，你看那個塔悠(路)，它現在是指那條嘛，那南京東路是那條橫的啊，你把它倒著或是把這個牌子移到那邊去。」

里民的大小事成了議員的份內事，只見台北市議員許淑華隔了沒多久就現身，還積極找來北市工務科同仁了解狀況，台北市議員許淑華VS.台北市工務科正工程司崔凱鈞說：「把這個牌面變成做兩塊，對對，就把它，一塊是南京東路的牌面，一塊是塔悠路的牌面，對就把它分開來比較合適，這樣也比較清楚。」

光拆成兩塊牌面，謝忻等了好久讓她氣的在社群軟體發文，這個路牌的問題從4月反應到現在都沒下文，還點名當地里長及北市議員詹為元因為向他們陳情依舊沒進度，篇文標籤寫著「尋找南松山議員或委員」，貼文最後更強調拜託他們幫忙祝福好人「成功再連任」。

對此詹為元留言致歉的確他們的失誤會直接處理這一案，隔了沒多久再發文畫圖兩個牌面怎麼擺，還壓了時間日期12月15日就會處理完成，速度之快或許是同一篇貼文裡，同個選區的議員也紛紛留言，包括張文潔洪健益都跳出來說他們可以處理。

台北市議員張文潔說：「現在我已經了解這個事情了，我會用最快的速度盯緊市府，把它改善完畢。」藝人謝忻說：「因為只是小問題，我覺得對公家機關來講，就是小小的挪動而已，就好了，可是就是沒有人做。」謝忻口中里民的小問題，卻成為南松山藍綠議員爭取選票的大問題。

