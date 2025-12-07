撞車先找女友頂罪！台中家暴男還當街爆打她 警一查竟是毒駕肇事

記者林意筑／台中報導

邱男開車行經國光路時與對向車輛發生碰撞。（圖／翻攝畫面）

台中大里驚傳車禍糾紛事件！昨（7）日晚間9時許，31歲邱男開車載著31歲江姓女友行經國光路時，因不明原因撞上另輛轎車，事發後疑似江女指責男友開車技術差，讓邱男瞬間暴怒在光天化日下徒手暴打她，轄區警方獲報到場處理，竟在邱男的包包內搜出毒品，警方立即將車輛扣下，並將邱男和江女分別依毒品、偽造文書罪嫌移送法辦。

事故發生後，情侶倆先在車內調換座位，女友疑似試圖頂罪。（圖／翻攝畫面）

據了解，邱男昨晚開車載著女友行經大里國光路、德芳男路口時，因不明原因撞上另輛轎車，未料邱男下車後竟對著女友拳打腳踢，造成江女頭部紅腫及手、腳擦挫傷等傷勢，經救護人員初步包紮治療、未送醫。

邱男下車後竟對著女友拳打腳踢。（圖／翻攝畫面）

轄區警方獲報前往處理時，江女及現場民眾都表示「駕駛人是江女」，但經員警調閱監視器查看後便將江女謊言戳破，發現實際駕駛為邱男，事故發生後情侶兩立即在車內換座位，江女疑似為了頂替男友肇事責任。

警方在邱男的包包中搜出毒品愷他命及2瓶毒品殘渣。（圖／翻攝畫面）

事後經警方調查，在邱男的包包中搜出11.55公克的毒品愷他命及2瓶毒品殘渣，經唾液快篩呈現毒品陽性反應，確認邱男涉有毒駕，後續不僅遭製單開罰、車輛被查扣，持有毒品的部分也被依違反毒品危害防制條例移送法辦，江女則依偽造文書罪送辦。至於邱男家暴毆打女友一事，警方會依職權通報。

