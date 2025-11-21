新壽輝達案為「川伯牌」加分 學者曝蘇巧慧、黃國昌潛在困境 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

根據《CNEWS匯流新聞網》公布最新「2026新北市長選舉民調」，引發各界關注潛在候選人的競爭態勢。民調顯示，在藍綠白三方可能對決中，台北市副市長李四川的欣賞度、中間選民支持度與整體競爭力皆領先其他候選人。一民調學者專家今（21）日指出，李四川近月因新光人壽輝達案爭議的處理方式「有為有守」，有工程官僚冷靜穩健的危機處理能力，是這波民調中最明顯的加分關鍵，也讓他的「厭惡值」成為4位潛在參選人中最低，形成選情上的結構性優勢。

民調顯示，李四川在欣賞度上獲得 49.4% 新北市民肯定，不欣賞者為 24.5%；在民進黨立委蘇巧慧、新北市副市長劉和然，以及民眾黨主席黃國昌之間，李是4位唯一「欣賞大於不欣賞」，且差距接近2倍的候選人。

對此，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，李四川最大的優勢包含，全國性知名度與品牌、新北市5年副市長經營以及「厭惡值」是所有參選人最低。他認為，李四川形象定位清晰，工程背景且較少涉入政治口水紛爭，尤其此次新壽輝達案處理「有為有守」加分不少。

張元祥表示，連民進黨的支持者都有將近四分之一（24.4%）對李四川有好感，而劉和然、黃國昌、蘇巧慧在此次民調中都是「不欣賞超過欣賞」。他說，在大罷免期間，李四川在新北掃街拜票仍受「明星級」歡迎，顯然既使離開新北市已經7年，「川伯」仍有相當溫度。

此外，民調顯示，在三腳督情境下，支持度為李四川 39.1%、蘇巧慧 35.7%、黃國昌 16.1%；而中間選民部分，李四川都有絕對優勢，不論是以37.9%對決蘇巧慧的18.7%，或是在三腳督裡，以33.0%分別贏過蘇的26.2%及黃的6.8%。

「得中間選民者，得天下。」張元祥指出，新北市的政治版圖本就藍稍大於綠，李四川有先天上的優勢，相較之下，黃國昌面臨「鮮明形象導致愛恨分明」的老問題，厭惡值高，對於需要「最大公約數」的單一選區選舉，先天就處於劣勢；但他也直言，若要期待黃走溫良恭儉讓的政治路線，恐怕也是緣木求魚，如何調整角色與定位，將是黃最大的課題。

而民進黨選對會本月初已通過提名蘇巧慧參選新北市長，但參選知名度僅23.2%，張元祥認為，這可能成為選戰初期的隱憂，因為目前還沒進入熱戰，「若明年農曆年後仍偏低，就有可能淪為邊緣人」，同樣的情況也發生在黃國昌身上；反觀李四川、劉和然尚未宣布參選，目前知名度較低可以預期。

最後，張元祥總結2026新北市長選戰有3大觀察點：第一，藍白能否合作，關鍵仍在國民黨與民眾黨整體「合作談判」的結果，且就匯流民調觀察，藍白互比，國民黨不論是李四川或劉和然，支持度都勝於黃國昌，關鍵還是在黃的「厭惡值」較高；如果藍白分裂，李四川小贏蘇巧慧3.4%（39.1% VS 35.7%），而劉和然則落後14.9%，既使李四川也沒有「必勝」的把握，如果在野黨仍想保駐台灣最大的票倉，藍白合至為關鍵。

張元祥分析，其次在於「選戰爆發力」，不論是李四川、蘇巧慧、劉和然都不是「魅力型」的候選人，相對而言，選戰爆發力也較弱，選戰爆發力最強的黃國昌，但也面對「厭惡值」偏高的問題。他說，如果主要參選人缺乏選戰爆發力，可能新北市就不會是2026選戰的新聞媒體觀戰焦點，偏向雙方陣營基本盤的動員，畢竟「母雞」沒有爆發力、話題性，有意參選議員的候選人可能就要各自努力，特別是新人想要突圍會更加辛苦。

張元祥強調，第三則落在藍綠黨主席鄭麗文、賴清德因素。過去地方選舉拚的是基層組織與候選人特質，比較不涉及中央與兩岸議題，但是，2026縣市長選舉作為賴清德的期中考，甚至可能成為是否會提前跛腳的關鍵，賴一定會卯足全力拚戰。

張元祥說，而鄭麗文作為非典型的政治人物，一言一行更會成為媒體的焦點，「兩黨主席可能成為最重要的參選人」，兩岸問題也將可能成為2026的主要議題，這可能是所有參選人面臨最大的政治變數。

