四季線上／李幸倪編輯

《東京計程車》是日本電堂級導演山田洋次執導的第91部作品，邀請了倍賞千惠子與木村拓哉擔綱主演。透過兩個陌生人的一段旅程，巧妙回顧笑淚交織的一生，預告片中更可以看到木村拓哉落淚，非常溫暖動人。

《東京計程車》改編自2022年製作的法國電影《巴黎計程車》，故事描述計程車司機宇佐美浩二（木村拓哉 飾）接送85歲的乘客高野堇（倍賞千惠子 飾），預計從東京柴又出發前往神奈川葉山的一處療養院。年老又孓然一身的高野女士想在前往養老院度過餘生的路上，最後回望記憶中每一個東京角落，於是宇佐美依照她的要求，開車前往東京各地，而高野女士也娓娓道出自己過去不平凡的人生。短短一天，這場計程車司機與乘客之間的偶然邂逅，正逐步改變他們的心境、轉動他們的人生。

廣告 廣告

《東京計程車》是木村拓哉和倍賞千惠子第一次合作真人電影／照片：天馬行空提供

繼《霍爾的移動城堡》後再合體 倍賞千惠子被木村拓哉的眼睛鼓舞

木村拓哉和倍賞千惠子曾一起在動畫《霍爾的移動城堡》中為主角霍爾和蘇菲配音，但真人電影的合作卻是第一次。現年84歲的被賞千惠子笑稱，拍攝期間自己和木村拓哉大部分時間都在狹小的計程車中度過，她笑稱自己常常在後座透過後照鏡偷瞄木村拓哉的眼睛「木村拓哉是個非常認真的人，他總是很認真地傾聽別人說話，和他一起工作非常輕鬆愉快，我常常忍不住偷看他的眼睛，被那雙眼睛鼓舞著，我每天都演得很開心！」對於兩人此次的合作，許多網友和媒體也戲稱簡直是「霍爾和蘇菲的命定重逢」、「霍爾的移動計程車」，對此兩人也笑稱，當年由於兩人大部分都是分開錄音，所以實際上沒有什麼交集，這一次總算面對面對戲，可說是如願以償。

木村拓哉和倍賞千惠子演出《東京計程車》，被戲稱是「霍爾和蘇菲的命定重逢」／照片：天馬行空提供

《東京計程車》是木村拓哉繼《武士的一分》後第二次與山田洋次導演合作，沒有華麗的裝扮和帥氣的英雄特質，木村拓哉洗盡鉛華飾演一位忠厚老實，在家疼愛妻女、在外認真打拚的計程車司機，他感性表示，「這樣精緻又充滿溫度的拍攝現場實在非常罕見，在山田洋次導演的帶領下，能與倍賞小姐一起演戲，即使NG也不會覺得懊惱，依然享受其中！」倍賞千惠子則分享自己從影至今出演過178部電影，當中70部是由山田洋次執導的。對於此次有幸參與山田洋次導演的第91部作品，她感動表示：「對我而言這部電影就像是一座高山，本來是一座還不成氣候的山，但現在卻成了比富士山還厲害的一座山，而且我們整個團隊一起攻頂了，這將成為我畢生難忘的回憶。」

蒼井優在《東京計程車》中演繹了菫年輕時因命運捉弄而招致的艱苦磨難／照片：天馬行空提供

韓星李濬榮化身蒼井優難忘初戀 導演爆料他與女神親密吻戲超緊張

年輕時期的菫則是找來找來大滿貫影后蒼井優飾演，蒼井優在片中演繹了菫年輕美好的無果初戀、充滿隱忍與壓抑的婚姻生活，以及因命運捉弄而招致的艱苦磨難，她的演出成功展現了昭和時代女性的溫柔與頑強。其中，她與近年以《苦盡柑來遇見你》、《我們的浪漫電影》等韓劇深植人心的韓國男星李濬榮上演的浪漫初戀，更是令觀眾印象深刻，兩人快樂地在舞池跳舞、擁吻，最終卻因大時代因素而從此分隔兩地，再也無緣再見，令人不勝唏噓。首次挑戰演出日本電影的李濬榮表示，「多虧山田洋次導演對情感的細膩掌握，我很自然就投入角色。」導演山田洋次也爆料，李濬榮知道自己將與女神蒼井優有親密吻戲時，一度很緊張，但是當真正開拍時，立刻很專業地完全投入演出。

蒼井優與韓國男星李濬榮在《東京計程車》的浪漫初戀令觀眾印象深／照片：天馬行空提供

蒼井優提議《東京計程車》繼續拍下去！讓木村拓哉到日本各地開計程車

《東京計程車》是蒼井優第六次出演山田洋次的導演作品，對於此次再度加入山田洋次的劇組，她坦言非常開心，同時也對於自己能飾演倍賞千惠子的年輕時期表示非常榮幸，簡直是夢想成真。首映會上，她也特別向山田洋次導演提議，「我們現在有《東京計程車》，但日本還有46個都道府縣，可以繼續拍《大阪計程車》、《新潟計程車》、《北海道計程車》，我想看到木村拓哉繼續在各地開計程車！」對此，木村拓哉也欣然答應，「既然如此，那就出發吧！」

木村拓哉淚灑《東京計程車》 「活著才能見到的風景」轉動悲喜人生

📝【更多新聞】👉舒淇化身嶺南農婦《尋她》 忍住撕心之痛硬氣槓全村

▶️【免費看】👉高橋一生主演《岸邊露伴在羅浮》





更多四季線上報導

「緋紅女巫」陷三角難題！痴等67年v.s.恩愛65年該選誰《換乘真愛》

楊祐寧搏命「縮骨功」驚險逃亡！ 隔離錯過女兒生日 曝內心深處遺憾

宮美樂獻聲新作《豆腐媽媽》主題曲！一日狂破20萬觀看 粉絲激讚：八點檔史上最炸突破