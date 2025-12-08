板橋府中商圈「爭鮮、定食8」共用廚房氣爆炸毀！引爆點疑在員工休息室

記者陳弘逸／新北報導

新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。初步了解，事發餐廳為二樓的「爭鮮」跟「定食8」，案發時，店家已歇業，未料，案發後店長也到場配合火調，兩家是同業者，共用廚房；確切引爆點，疑似在員工休息室，詳細事故原因仍待調查。

新北市消防局長陳崇岳受訪時說，事故位置在府中商圈重慶街上二樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，整個裝潢都被炸掉，樓梯間發現3大1小的瓦斯鋼瓶。

經查，2間餐廳都在9時30分結束營業，最後一名員工於10時離開，卻在今天（8日）凌晨0時50分，不明原因傳出氣爆，造成5人受輕傷，其中1男3女送醫，所幸都無生命危險。

消防依平面圖估算，毀損範圍大約174平方公尺，換算坪數約50坪左右。案發後，餐廳店長也到場配合火調，兩家是同業者，共用廚房；確切引爆點，疑似在員工休息室，詳細事故原因仍待調查。

