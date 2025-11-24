林岳賢稱將北上爭取宜蘭小巨蛋 教育處預計明年2月送案運動部 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣議會進行第6次定期大會，宜蘭縣議員林岳賢今（24）日表示，他將全力爭取宜蘭興建小巨蛋，勢在必行，指出去年3月樂團告五人於宜蘭運動公園演出，2天演出吸引近4萬歌迷朝聖，儘管下雨人氣不減，告五人盛況帶來宜蘭契機、聚集人潮、帶動觀光；他並提案於宜蘭運動公園田徑場興建宜蘭小巨蛋，宜蘭教育處已回覆將於明年2月送運動部送補助申請。林岳賢強調，不排除與同北上全力爭取。

廣告 廣告

「提案在宜蘭運動公園田徑場原址興建，可容納5千至7千人的小巨蛋。」林岳賢表示，接下來的臨時會，他馬上反應地方期盼，除了演出，也更利於宜蘭縣爭取國際及國內運動競技、展演活動。他說，最重要是提供宜蘭民眾可不受天候影響的舒適文化休閒活動空間，以致促進全民體育及社會經濟活動發展。

林岳賢表示，此次定期會，他再次追蹤質詢宜蘭小巨蛋的爭取進度。宜蘭教育處則回覆，去年（113年）提報替代方案「田徑場增設頂棚辦理」爭取體育署預算未獲補助；再者，目前再評估花蓮、苗栗等案例，以及宜蘭縣使用情形，將以宜蘭運動公園體育館改建工程作為替代方案，約容納5千人的方案，現況容納2千人爭取預算。

「改建經費約需11億元，提案計畫書修正中，預計115年2月提送運動部申請補助。」宜蘭教育處說明，初步規劃除了維持原有體育館功能性外，將設計作為多元化使用，包含音樂會、展覽場、國際會議及各單項體育運動競賽之使用；並擴建場館基地面積、增加容納人數、提升整體設備完整性，看台座椅、LED 照明高燈、大螢幕播放設備、隔音設計、球員休息室、哺乳室、身障廁所、空調等現代化設備。

林岳賢強調，以上爭取宜蘭小巨蛋的方案與進度，他要求宜蘭代理縣長林茂盛屆時務必知會方案進度與狀況，他樂意一同前往拜會運動部長、更將協同吳宗憲等立委們在中央全力爭取催生。

照片來源：林岳賢臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

因應達仁衛生所公費醫師離職 台東衛生局提4方案確保醫療不中斷

台東甄選2名熱氣球飛行員 卜敏正：培訓課程縣府全額補助

【文章轉載請註明出處】