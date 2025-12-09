機車主注意！沒保強制險可罰3千、註銷牌照

▲金管會今（9）日提醒，機車車主應投保強制汽車責任保險，未投保可開罰最高3千元，超過半年仍未投保可註銷牌照。(圖／NOWNEWS資料照)

[NOWnews今日新聞] 機車族注意了！根據交通監理機關統計，截至今（114）年9月為止，機車登記數已達1467萬件，而同期機車投保率僅有90.83%，也就是說，有高達134萬餘輛的機車未投保強制汽車責任保險。金管會今（9）日提醒，若未保強制險者，依法將處新台幣1500元以上3000元以下罰鍰，超過半年仍未投保者，將移請公路監理機關註銷機車牌照。

金管會表示，依法投保強制險，若不幸發生汽車交通事故致車外第三人或車內乘客傷害或死亡，可於法定給付範圍內，每一人死亡給付200萬元、失能最高給付200萬元及傷害醫療最高給付20萬元，移轉應負賠償責任，以減輕經濟負擔。

不過，依據強制汽車責任保險法第49條規定，機車投保義務人未依規定訂立本保險契約，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，將處新台幣1500元以上3000元以下罰鍰。

另同法第51條之1規定，投保義務人於此保險期間屆滿逾6個月，仍未依本法規定再行訂立本保險契約者，金管會可移請公路監理機關註銷其牌照。

根據金管會統計，自2023年10月起，針對機車保單到期超過6個月者，平均每月移請約1.2萬件註銷牌照，截至今年12月累計移請總件數已有20.9萬件。

金管會也強調，為利民眾了解自身投保情形，金管會已委託保險事業發展中心建置「強制汽車責任保險有效電子式保險證查詢平台」查詢投保情形，也已與環境部合作，在機車排氣定期檢驗資訊管理系統網站增開查詢平台的友善連結，未投保者請儘速洽產險公司辦理投保或續保事宜。

