毒雞蛋吃進肚子怎麼辦？毒物專家：最可能衝擊甲狀腺！「這樣做」可降低罹癌風險
芬普尼禁用藥竟出現在台灣養雞場！被芬普尼污染的雞蛋流向還在追查中，萬一吃到「毒雞蛋」怎麼辦？林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，長期接觸芬普尼恐有增加罹患「甲狀腺癌」風險，目前並沒有解毒的特效藥可治，唯一自保作法是盡可能多喝水、多吃新鮮蔬菜水果、排尿、排便，以減少芬普尼停留在體內的時間。
芬普尼禁藥重出江湖！芬普尼毒性真相曝
致癌禁藥芬普尼竟然會在台灣養雞場環境出現，查出殘留劑量，為什麼非要用這個禁用藥？顏宗海說，在農業使用上，芬普尼是用來殺蟲的，但是不允許使用在生產雞蛋上。具體原因和源頭目前仍待主管機關追蹤調查，但就他所知，芬普尼是一種在「動物實驗中」已找到很可能導致甲狀腺癌的殺蟲劑，屬於「脂溶性的中等毒性」。
顏宗海說，美國環保署把芬普尼歸在「C級」的致癌物，世界衛生組織下面的國際癌症研究機構也把芬普尼列為「2B級」的致癌物。經動物實驗找出芬普尼有可能增加癌症風險，在人體則還沒有致癌證據。但目前完全沒有針對它的解毒藥物，只有緩解因為毒物造成的頭痛、頭暈、噁心、抽搐或是意識不清等神經方面的不適症狀之支持性療法。若是誤喝了芬普尼，更有致命風險。民眾最好趕緊檢查家中雞蛋批號是否為主管機關公布的問題批號。如果是，就不要吃，趕緊去退貨！
看更多：15萬顆問題蛋流向9縣市 食藥署教你分辨家裡的蛋是不是該回收
根據媒體報導，這已是台灣自2017年捲入全球毒雞蛋風暴、銷毀160萬顆雞蛋後，時隔8年再度破功。專家痛心指出，當年已明令禁用，如今為何死灰復燃？值得密切關注。
危機處理SOP
若已誤食毒蛋，顏宗海呼籲，請立即依照以下動作這樣做：
飲用大量水分，加速體內代謝。
觀察是否有不適症狀。
就醫時主動告知接觸史。
怎麼避開「毒雞蛋」？選購雞蛋指南這樣做
✓ 認明主管機關公布的問題批號。
✓ 拒絕購買未標示批號、產地的散裝蛋（包括土雞蛋在內）。
✓ 選擇信譽良好品牌。
看更多：心情很差 靠吃就能搞定？營養師開8道「情緒處方」：吃對食物 終結內耗！
遇到毒雞蛋怎麼做？
顏宗海呼籲民眾務必提高警覺，隨時掌握最新的毒雞蛋批號訊息，一旦發現可疑雞蛋產品，應立即通報衛生局食品藥物管理科、農委會防檢局1919食安專線。
◎ 圖片來源／高雄市衛生局．達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／顏宗海醫師
吃個炒飯竟休克險喪命！譚敦慈教米飯保鮮法：1細菌加熱也殺不死
糖友想保骨本就別碰！大型研究證實：酒精與骨折風險有驚人關聯
秋冬肌膚不乾癢！6大護膚關鍵營養素 保濕、抗氧化又抗發炎
