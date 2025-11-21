比新冠更可怕！諾貝爾化學獎得主來台 示警更具威脅性的大流行「流感」威脅與解方

諾貝爾化學獎得主羅傑・科恩伯格（中）到中研院發表演說，院長廖俊智（左）親自接待。中研院提供



中央研究院「台灣橋梁計畫」系列講座昨（11/20）邀請2006年諾貝爾化學獎得主、美國史丹佛大學醫學院羅傑・科恩伯格（Roger D. Kornberg）教授發表演說，他提到，比新冠肺炎（COVID-19）更具威脅性的大流行「流感」極可能已在醞釀，「小分子干擾核糖核酸」（siRNA）可能是預防及治療病毒感染的有效方式，若開發成功，可望用於治療癌症等多種疾病。

科恩伯格以「疾病的終結？生物醫學的非凡發展及其對人類的意涵」（The End of Disease? The Extraordinary Developments in Biomedicine and the Implications for Humanity）為題，提出大流行病的科學解方，吸引逾500位師生參與，現場互動熱烈。

中研院院長廖俊智致詞時指出，科恩伯格教授為分子與結構生物學領域的指標性科學家，他揭示真核生物「基因轉錄」的分子機制，即去氧核醣核酸（DNA）上的遺傳資訊如何精確複製成核糖核酸（RNA），而於2006年獲頒諾貝爾化學獎；此研究不僅推進基礎生物學的理解，也為診斷技術、藥物開發與生醫研究奠定重要基礎。

廖俊智讚揚，科恩伯格教授是諾貝爾獎史上少數的父子檔得主之一，其父親阿瑟・科恩伯格（Arthur Kornberg）曾於1959年獲諾貝爾生理醫學獎，可謂跨世代的獨特典範。

科恩伯格教授在演講中首先指出，現今世界出現反科學的聲音，已對全球發展造成深遠危害。接著，他表示，雖然新冠肺炎疫情已淡出大眾視野，但下一場更具威脅性的大流行——流感，極可能已在醞釀，「小分子干擾核糖核酸」（siRNA）可能是一個預防及治療病毒感染的有效方式。若開發成功，此方法未來可望應用於多種疾病的治療，包括神經退化性疾病與癌症。

中研院提到，科恩伯格也介紹一個關於染色體結構的最新研究成果，研究挑戰現行主流觀點，激起滿場專家學者與學生廣大迴響。科恩伯格針對所有專業提問，都詳盡分析解釋，並強調研究者批判性思考的重要性。他雖為諾奬得主，但反對年輕學子視其爲偶像，反而鼓勵挑戰權威。

除了專題演說，科恩伯格也和生物化學研究所、化學研究所研究人員舉行學術座談，就核酸生物學、基因體編輯、醣科學與藥物遞送等主題深入討論。

